Dejan Stanković, trener Crvene zvezde, poziva navijače da se okupe pred novu sezonu. Svaki glas je važan za uspeh kluba!
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OGLASIO SE DEJAN STANKOVIĆ I PORUČIO: "Potrebno nam je ovo", poruka pred početak sezone!
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Trener fudbalera Crvene zvezdeDejan Stanković oglasio se pred start nove sezone.
Crvena zvezda uskoro počinje novu sezonu, a Dejan Stanković se oglasio na Instagramu najtrofejnijeg srpskog kluba i saopštio važne vesti.
Zvezdan Terzić i Dejan Stanković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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- Dragi zvezdaši, počinje nova sezona, izazovi, ciljevi! Potreban nam je svaki glas, svaki dlan! Čekamo vas na Marakani - poručio je trener Zvezde.
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