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Trener fudbalera Crvene zvezdeDejan Stanković oglasio se pred start nove sezone.

Crvena zvezda uskoro počinje novu sezonu, a Dejan Stanković se oglasio na Instagramu najtrofejnijeg srpskog kluba i saopštio važne vesti.

Zvezdan Terzić i Dejan Stanković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Dragi zvezdaši, počinje nova sezona, izazovi, ciljevi! Potreban nam je svaki glas, svaki dlan! Čekamo vas na Marakani - poručio je trener Zvezde.

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Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir