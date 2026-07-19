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U utorak, 16. jula, tokom meča američke MLS lige između Sent Luisa i Sporting Kanzas sitija, dogodila se situacija koja je zabavila gomilu ljudi na društvenim mrežama.

U trenutku kada je sudija Alen Čepmen gledao VAR snimak na monitoru pored terena, mladi navijač Sent Luisa je ispred njega mahao novčanicom. Pokret je jasno trebalo da simbolizuje pokušaj nuđenja "mita", a pretpostavka je da je navijač to uradio u šaljivom kontekstu..

Sudija je na trenutak pogledao u pravcu navijača, ali je mirno nastavio sa poslom. Scena je snimljena kamerama prenosa i odmah je postala viralna na društvenim mrežama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Sent Luis je na kraju pobedio rezultatom 3:2. Penal koji je dodeljen tokom kontroverznog VAR pregleda je u gol za pobedu pretvorio Edvard Loven. Ostale golove za domaćine postigli su Jong Sang-Bin i Marsel Hartel.

Bonus video: