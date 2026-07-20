ZVEZDA NIJE IMALA SREĆE NA ŽREBU! Crveno-beli dobili najtežeg mogućeg protivnika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona!
Crvena zvezda će ukoliko stigne do trećeg kola kvalifikacija igrati protiv pobednika meča Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael).
To znači da srpski klub nije imao sreće na žrebu s obzirom na to da je dobio najteže rivale.
Uoči žreba:
Žreb koji će početi u 12 časova daće odgovor na pitanje "Protiv koga Crvena zvezda može da igra u trećem kolu?".
Crveno-beli prvo moraju da budu bolji od ekipe Larna iz Severne Irske u dvomeču drugog kola kvalifikacija za najjače evropsko klupsko takmičenje, a ako ne bude senzacije i tim Dejana Stankovića obezbedi igranje trećeg kola tamo bi po logici trebalo da ima nešto teži zadatak.
Međutim, srpski prvak će, u slučaju da dođe do treće runde, biti povlašćen, a potencijalni protivnici su timovi koji ne bi trebalo da predstavljaju veliki problem.
Potencijalni protivnici Crvene zvezde u trećem kolu:
- Ararat (Jermenija) - Šamrok (Irska)
- Sabah (Azerbejdžan) - KuPS (Finska)
- Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael)
- Mjalbi (Švedska) - Linkoln Red Imps (Gibraltar)
- Levski (Bugarska - Univerzitatea Krajova (Rumunija)
- Ki Klaksvik (Farska ostrva) - Žalgiris (Litvanija)
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