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Crvena zvezda će ukoliko stigne do trećeg kola kvalifikacija igrati protiv pobednika meča Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael).

To znači da srpski klub nije imao sreće na žrebu s obzirom na to da je dobio najteže rivale.

Uoči žreba:

Žreb koji će početi u 12 časova daće odgovor na pitanje "Protiv koga Crvena zvezda može da igra u trećem kolu?".

Crveno-beli prvo moraju da budu bolji od ekipe Larna iz Severne Irske u dvomeču drugog kola kvalifikacija za najjače evropsko klupsko takmičenje, a ako ne bude senzacije i tim Dejana Stankovića obezbedi igranje trećeg kola tamo bi po logici trebalo da ima nešto teži zadatak.

Međutim, srpski prvak će, u slučaju da dođe do treće runde, biti povlašćen, a potencijalni protivnici su timovi koji ne bi trebalo da predstavljaju veliki problem.

Potencijalni protivnici Crvene zvezde u trećem kolu:

  • Ararat (Jermenija) - Šamrok (Irska)
  • Sabah (Azerbejdžan) - KuPS (Finska)
  • Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael)
  • Mjalbi (Švedska) - Linkoln Red Imps (Gibraltar)
  • Levski (Bugarska - Univerzitatea Krajova (Rumunija)
  • Ki Klaksvik (Farska ostrva) - Žalgiris (Litvanija)
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Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir