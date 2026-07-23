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Crno-beli su želeli da se obrate navijačima i pošalju im važnu poruku pred utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije (četvrtak, 21 čas).

Objavu sa sajta Partizana prenosimo u celosti:

"Fudbalski klub Partizan večeras od 21 čas dočekuje ekipu Une Štrasen u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije.

Umesto da novu evropsku sezonu započnemo pred punim tribinama, Partizan će ovu utakmicu odigrati sa potpuno zatvorenom istočnom tribinom i kapacitetom umanjenim za 10.000 mesta, u skladu sa odlukom Disciplinske komisije UEFA.

Bez obzira na broj navijača koji će doći u Humsku, slika koju će gledaoci kraj malih ekrana videti biće poražavajuća – potpuno prazna istočna tribina.

Ova mera neposredna je posledica incidenata sa utakmica odigranih tokom prethodnih evropskih kvalifikacija, ali i nastavak problema koji već godinama nanosi ozbiljnu finansijsku, sportsku i reputacionu štetu našem klubu.

FK Partizan je tokom prethodnih pet sezona kažnjen sa najmanje 521.625 evra zbog prekršaja povezanih sa ponašanjem publike, bezbednošću i organizacijom utakmica. U poslednjih deset godina iznos kazni premašio je milion i po evra. Pored direktnih novčanih kazni, klub je više puta kažnjavan zatvaranjem pojedinih sektora, odigravanjem utakmica bez publike i zabranom prodaje ulaznica navijačima za gostujuće utakmice.

Strastvena podrška navijača decenijama je jedan od najvećih oslonaca Partizana. Međutim, upotreba pirotehničkih sredstava, bacanje predmeta, korišćenje lasera, ulazak na teren, blokiranje prolaza i stepeništa, diskriminatorno ili uvredljivo skandiranje, i isticanje poruka koje nisu u kontekstu sporta ili su suprotne pravilima UEFA direktno štete klubu.

Zbog prethodnih prekršaja, utakmica protiv Une Štrasen biće pod pojačanim nadzorom UEFA, koja će u Humsku poslati dvojicu kontrolora. Klub će preduzeti sve organizacione i bezbednosne mere propisane pravilima takmičenja dok će na ulazima će biti sprovedene pojačane kontrole, ali očuvanje punih tribina zahteva zajedničku odgovornost svih koji dolaze na stadion.

Kapije Stadiona Partizan biće otvorene dva sata pre početka utakmice. Nemojte čekati poslednji trenutak za ulazak na stadion. Dođite na vreme, prođite kontrolu bez nepotrebnih gužvi i zauzmite svoja mesta na tribinama. Ne zadržavajte se na prolazima i stepeništima. Zakrčeni prolazi predstavljaju bezbednosni rizik, a UEFA ih rigorozno kažnjava", navedeno je na sajtu Partizana.

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