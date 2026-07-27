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Karijera i život Igora Tudora

Rođen 16. aprila 1978. godine u Splitu, fudbalski je stasao u Hajduku, odakle je 1998. godine napravio veliki transfer u Juventus.

Karijeru Igora Tudora nisu obeležili samo trofeji, veliki klubovi i reprezentativni uspesi.

Hrvatski stručnjak godinama je važio za jednog od najtemperamentnijih ljudi u evropskom fudbalu, čoveka koji nikada nije birao reči, često ulazio u sukobe sa upravama, medijima, pa čak i sopstvenim igračima.

Gde god je radio, iza njega su ostajali rezultati, ali i kontroverze koje su ga pratile gotovo na svakom koraku.

Takav karakter pokazivao je još tokom igračke karijere.

U Torinu je igrao sa velikanima poput Zinedina Zidana, Alesandra Del Pjera, Pavela Nedveda i Đanluiđija Bufona, osvojio dve titule prvaka Italije i igrao finale Lige šampiona 2003. godine.

Iste godine bio je deo istorijske generacije Hrvatske koja je osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu u Francuskoj.

1/7 Vidi galeriju Igor Tudor Foto: Elli Birch / imago sportfotodienst / Profimedia

Povrede prekinule uspon

Međutim, niz teških povreda prekinuo je njegov uspon. Problemi sa kolenima, zglobovima i ozbiljna bakterijska infekcija članka primorali su ga da se već sa 30 godina oprosti od profesionalnog fudbala.

Najveći protivnik Igora Tudora nije bio nijedan napadač, već bakterijska infekcija članka koja je usledila posle operacije.

Mesecima je vodio bitku daleko od stadiona, prolazio kroz dugotrajno lečenje i rehabilitaciju, a upravo taj zdravstveni problem zauvek je promenio tok njegove karijere.

Iako je pokušavao da se vrati na teren, telo više nije moglo da izdrži vrhunske napore, pa je već sa 30 godina bio primoran da završi igračku karijeru.

Gde god se pojavi - nastaje haos

Od prvog angažmana u Hajduku bilo je jasno da Tudor neće biti trener koji ćuti. Njegov autoritet često je izazivao podele, a nije se ustručavao da javno kritikuje igrače kada smatra da nisu ispunili njegova očekivanja. Iako je sa Splićanima osvojio Kup Hrvatske, atmosfera oko ekipe često je bila turbulentna.

Sličan scenario viđen je i u PAOK-u, gde je imao nekoliko burnih sukoba sa navijačima i medijima, dok je u Turskoj njegova epizoda u Galatasaraju trajala svega nekoliko meseci. Iako je ostvarivao rezultate, odnosi unutar kluba brzo su se pogoršali i rastanak je bio neminovan. Gde god se pojavi - nastaje haos! Tako je u najkraćem delovalo njegova fudbalska priča.

U Italiji je stekao reputaciju trenera koji može da preporodi tim, ali i čoveka koji ne trpi mešanje u svoj posao. Udineze je dva puta spasao ispadanja iz Serije A, dok je u Veroni napravio pravo malo čudo agresivnim stilom igre koji je oduševio italijansku javnost.

1/4 Vidi galeriju Igor Tudor i Dušan Vlahović Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Povratak u Juventus, ovoga puta kao pomoćnik Andrei Pirlu (kasnije 2025. i glavni trener - bez uspeha), doneo mu je nove trofeje, ali je prava eksplozija usledila u Olimpiku iz Marselja.

Tudor je u Francuskoj napravio ekipu koja je igrala jedan od najintenzivnijih fudbala u Evropi, ali je gotovo svakodnevno bio u centru pažnje zbog sukoba sa pojedinim igračima i otvorenih kritika na račun klupske organizacije. Uprkos dobrom rezultatu i plasmanu u vrh Lige 1, odlučio je da ode.

Lacio 0, Totenhem 0...

Ni epizoda u Laciju nije prošla mirno. Klub je preuzeo u proleće 2024. godine, izborio plasman u Evropu, ali je već posle nekoliko meseci napustio Rim zbog ozbiljnih neslaganja sa upravom oko prelaznog roka i načina funkcionisanja kluba.

Tudor nije želeo da pristane na kompromise i još jednom je pokazao da mu je važnije da ostane dosledan svojim principima nego da po svaku cenu sačuva posao.

Epizoda u Totenhemu - loša. Proveo je tačno 44 dana na klupi Totenhema 2026. godine. Za to vreme vodio je tim u 7 utakmica, zabeležio 1 pobedu, 1 remi i 5 poraza.

Tokom karijere često je ulazio u sukobe, izazivao polemike i punio naslovne strane, ali je istovremeno gradio reputaciju stručnjaka koji iza sebe gotovo uvek ostavlja vidljiv trag. Igor Tudor nikada nije bio čovek sredine – ili ga poštuju zbog beskompromisnosti ili ga kritikuju zbog iste te osobine.