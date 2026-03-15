HRVAT SE IZBLAMIRAO KAO NIKO: Ovo je hit godine! Prišao čoveku misleći da je trener Liverpula
Fudbaleri Totenhema gostovali su danas Liverpulu u Premijer ligi.
Uoči meča na "Enfildu" nastala je scena o kojoj bruji ceo svet.
Igor Tudor Foto: marco iacobucci / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
Trener Totenhema Igor Tudor napravio je veliki gaf. Hrvatski stručnjak je prišao čoveku za kog je mislio da je Arne Slot, njegov kolega sa klupe Liverpula.
Situacija je trajala nekoliko sekundi, pre nego je Tudor shvatio da je prišao pogrešnom čoveku.
Ipak, ovo nije promaklo kamerama, pa se Tudor veoma brzo našao u viralnom svetu kao jedna od zvezda dana.
