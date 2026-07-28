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Fudbaleri Crvene zvezde će u sredu, 29. jula od 20.00 časova odigrati revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna na stadionu "Rajko Mitić".

Zbog očekivanih gužvi izuzetno je važno da navijači ispoštuju sve instrukcije kluba. Posebno što se tiče navijanja i moguće kazne od strane UEFA.

Podrška navijača mnogo znači - Dejan Stanković Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Klub obaveštava navijače i kompletnu zvezdašku javnost da se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom UEFA i apeluje da se na predstojećoj utakmici svi prisutni na stadionu ponašaju fer, sportski i odgovorno. Utakmica između Crvene zvezde i Larna će biti praćena od strane predstavnika UEFA, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom do decembra 2026. godine zbog upotrebe pirotehničkih sredstava.

- Molimo sve zvezdaše koji će prisustvovati predstojećoj utakmici da ne koriste pirotehnička sredstva. Posledice eventualnog kršenja pravila mogu biti veoma štetne po klub i naše navijače, a mogu uključivati i delimično zatvaranje stadiona - navode iz Ljutice Bogdana 1A.

Dalje, sa Marakane poručuju:

- Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Larna.

- Nije dozvoljeno da dve osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz “češalj”. Ukoliko dođe do povrede na taj način FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.

- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.

- Kapije stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene u sredu 29. jula od 18.00 časova.

- Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi izbegli nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Svi posetioci utakmice moraju postupati po zahtevima redarske službe.

- Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.

- Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.

- Molimo vas da ne uskačete na teren pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Prilazi, ulazi i tribine će se snimati pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Svi posetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja.