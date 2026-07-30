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Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je FK Partizan i FK Radnički 1923 iz Kragujevca zabranom prisustva svojih navijača na po jednoj prvenstvenoj utakmici na gostujućem terenu.

Sankcije su izrečene zbog neprimerenog ponašanja njihovih pristalica na otvaranju nove takmičarske sezone, na utakmicama Novi Pazar – Radnički 1923 i Zemun – Partizan.

Fudbaleri Partizana u novoj sezoni Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Gostujuća publika je na pomenutim susretima koristila pirotehnička sredstva u prekomernim količinama od kojih je većina baklji, topovskih udara, petardi i dimnih bombi završilo na samom terenu za igru, dok su Kragujevčani ubacivali baklje i na deo tribina gde su bili stacionirani navijači Novog Pazara.

FSS i njegovi disciplinski organi, posebno naglašavaju da se neće tolerisati bilo kakvo ubacivanje pirotehničkih sredstava na teren za igru, jer to direktno dovodi do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja, ne samo fudbalera, već i redara i dečaka koji sakupljaju lopte, kao i do znatnih oštećenja travnate podloge i nanošenja materijalne štete klubovima domaćinima. Cilj ovih odluka je pored individualnog kažnjavanja za učinjene prekršaje i svojevrsno upozorenje svim drugim klubovima da će se u sličnim situacijama postupati na istovetan način, uz izricanje i oštrijih sankcija ukoliko bude bilo potrebe.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

Istovremeno, fudbaleri Zemuna Novak Petrušić i Partizana Demba Sek, kažnjeni su sa po dve utakmice zabrane igranja. Zemunac zbog učinjenog ozbiljnog prekršaja na meču sa IMT-om, a igrač „crno-belih“ zbog nasilnog ponašanja i odgurivanja protivničkog igrača rukom u predelu lica. Fudbaler Mačve Boško Vraštanović pauziraće u narednom kolu, kao posledica isključenja koje je zaradio zbog sprečavanja obećavajućeg napada, kao pretposlednji igrač odbrane.

Disciplinska i etička komisija FSS podseća sve aktere fudbalskih utakmica, da su odgovarajućim odredbama Disciplinskog pravilnika FSS za isključenja igrača koja proisteknu zbog nasilnog ponašanja, odgurivanja ili udaranja protivnika, grube ili pogibeljne igre, minimalno propisane kazne od dve ili četiri utakmice, koje u zavisnosti od konkretnih okolnosti imaju gornju granicu od 6 ili čak 8 utakmica prinudne pauze.

Isti akt predviđa izricanje sankcije od jedne utakmice neigranja, isključivo u situacijama kada su fudbaleri isključeni zbog dobijanja dva žuta kartona na istoj utakmici, zbog sprečavanja obećavajućeg napada (start kao pretposlednji igrač odbrane) i kod sasvim blagih vidova nesportskog ponašanja, koji su praćeni izrazito olakšavajućim okolnostima po počinioca prekršaja.