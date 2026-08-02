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Naredni rival Partizana u Evropi, Tobol, napravio je lošu uvertiru pred gostovanje u Beogradu u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Oni su u 20. kolu domaćeg šampionata poraženi na gostovanju Ordabasiju rezultatom 2:0 (1:0).

Bilo je to prilično bledo izdanje Tobola, a muku je dodatno uvećao direktan crveni karton koji je u 77. minutu zaradio Žagorov.

Domaćin je poveo već u 19. minutu golom Astanova na asistenciju Abanje, dok je tačku na meč u samoj završnici stavio Mali pogotkom za konačnih 2:0.

1/10 Vidi galeriju FK Partizan pripreme 2026. Foto: Www.partizan.rs

Ruku na srce, Tobol je pred put u Humske imao najteži mogući zadatak jer je gostovao lideru prvenstva. S druge strane, protivnik crno-belih ostaje pri dnu tabele sa samo 22 boda iz 20 odigranih kola, što je tek pet bodova iznad zone ispadanja.

Susret između Partizana i Tobola na programu je u četvrtak od 21.00 čas na stadionu u Humskoj.