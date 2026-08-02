Sudija mu je bez oklevanja pokazao put u svlačionicu.
Fudbal
DIREKTAN CRVENI KARTON U HUMSKOJ! Fudbaler Partizana isključen u 14. minutu utakmice! Pogledajte start zbog kog su crno-beli ostali bez igrača! VIDEO
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Derbi meč 3. kola Super lige Srbije igra se u Beogradu gde domaći Partizan trenutno dočekuje gradskog rivala, ekipu IMT-a.
Golova još uvek nema, a domaći tim od 14. minuta igra sa igračem manje.
Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Aleks Zeković je dobio direktan crveni karton. Oštro je đonom startovao na Tiendrebeoga. Zekoviću je golman Krunić dodao loptu, ali je pas bio prejak za veznjaka crno-belih, pa je usledio zakasneli start.
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