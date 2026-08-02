Slušaj vest

Derbi meč 3. kola Super lige Srbije igra se u Beogradu gde domaći Partizan trenutno dočekuje gradskog rivala, ekipu IMT-a.

Golova još uvek nema, a domaći tim od 14. minuta igra sa igračem manje.

Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Aleks Zeković je dobio direktan crveni karton. Oštro je đonom startovao na Tiendrebeoga. Zekoviću je golman Krunić dodao loptu, ali je pas bio prejak za veznjaka crno-belih, pa je usledio zakasneli start.

Pogledajte snimak:

Ne propustiteFudbalOVO MOŽE DA RADUJE CRNO-BELE PRED NAREDNI EVROPSKI MEČ! Kazahstanci izgubili pred dolazak u Beograd!
FK Partizan
FudbalPARTIZAN - IMT: Crno-beli ostali sa igračem manje već u 14. minutu! Zeković zbog starta isključen
partian-imt-745615.JPG
FudbalTOBOL SE POJAČAO PRED OKRŠAJ SA PARTIZANOM: Kazahstanci doveli reprezentativca!
MACVA-PARTIZAN_07.JPG
FudbalPRIČA SE DA RUSI DOLAZE: Navijači CSKA organizovano dolaze da podrže Partizan u Kazahstanu
0v2a3181-1720374455.jpg
KvotaČEKA NAS DRAMA U HUMSKOJ! Kladionice objavile kvote za meč Partizan - IMT: Da li crno-beli mogu do pobede?!
MACVA-PARTIZAN_19.JPG

00:30
Grobari na meču Partizan - IMT Izvor: Kurir