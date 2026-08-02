Golova još uvek nema, a domaći tim od 14. minuta igra sa igračem manje.

Aleks Zeković je dobio direktan crveni karton. Oštro je đonom startovao na Tiendrebeoga. Zekoviću je golman Krunić dodao loptu, ali je pas bio prejak za veznjaka crno-belih, pa je usledio zakasneli start.