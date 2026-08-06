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Predsednik FIFA Đani Infantino oglasio se posle vanrednog sastanka održanog u Rabatu, gde je okupio najviše rukovodstvo Svetske fudbalske federacije kako bi se razgovaralo o najvećoj krizi koja je pogodila organizaciju poslednjih godina.

Sastanak je usledio nakon žestokih kritika zbog propalog plana da se deo komercijalnih prava FIFA prebaci na novu kompaniju FIFA Forward Enterprise (FFE), što je izazvalo pobunu pojedinih nacionalnih saveza, UEFA, evropskih liga i brojnih fudbalskih funkcionera. Pod pritiskom javnosti, FIFA je odustala od projekta, a Infantino se našao na udaru zahteva da podnese ostavku.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Infantino je na svom Instagram nalogu saopštio da su članovi Odbora za upravljanje FIFA doneli niz važnih odluka kako bi dodatno učvrstili poverenje u način na koji funkcioniše svetska kuća fudbala.

Danas su prisutni članovi Odbora za upravljanje FIFA preduzeli neophodne korake kako bi dodatno učvrstili poverenje u sistem upravljanja i rukovođenja FIFA i obezbedili da FIFA, njena misija i odgovornost prema svetskom fudbalu nastave da budu u potpunosti očuvani, pružajući punu podršku meni kao predsedniku FIFA, kao i administraciji koju predvodi generalni sekretar Matijas Grafstrom - napisao je Infantino.

Prvi čovek FIFA istakao je da veruje da će odluke donete na sastanku pomoći da se povrati poverenje u organizaciju i omoguće da se najveći projekti i takmičenja u narednom periodu organizuju na jedinstven i transparentan način.

U potpunosti smo uvereni da će zaključci današnjeg sastanka dodatno ojačati sistem upravljanja FIFA, pomoći u obnavljanju poverenja u organizaciju i omogućiti nam da jedinstveno i transparentno dočekamo velike događaje i izazove koji su pred nama, dok istovremeno nastavljamo našu misiju razvoja fudbala širom sveta - poručio je predsednik FIFA.

Infantino je zatim poslao i oštru poruku svima koji, kako smatra, pokušavaju da naruše ugled svetske kuće fudbala.

FIFA neće tolerisati bilo kakve napade na svoj integritet i preduzeće sve neophodne mere kako bi zaštitila svoju reputaciju - naglasio je.

Na kraju je otkrio da će FIFA zajedno sa nacionalnim savezima, konfederacijama i regionalnim organizacijama raditi na unapređenju programa FIFA Forward, koji predstavlja jedan od ključnih razvojnih projekata Svetske fudbalske federacije.

Vanredni sastanak u Maroku održan je u trenutku kada se FIFA nalazi pod velikom pažnjom javnosti, a Infantino je ovom objavom želeo da pošalje poruku jedinstva i pokaže da rukovodstvo organizacije ima zajednički cilj – očuvanje poverenja u FIFA i nastavak razvoja svetskog fudbala.

Iako je predsednik FIFA dobio podršku većine članova Izvršnog rukovodstva, kriza nije završena. UEFA, evropske lige i deo uticajnih fudbalskih zvaničnika i dalje traže ozbiljne reforme u vrhu svetskog fudbala, dok pojedini otvoreno dovode u pitanje Infantinovu kandidaturu za novi mandat.