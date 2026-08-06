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FK Partizan u proteklom periodu platio je ogroman novac, zbog kazni i neprimerenog ponašanja svojih navijača.

O sportskoj kulturi tifoza Partizana i da se to mora promeniti, kao i o tome koliko koštaju klub ranije je govorio bivši potpredsednik Predrag Mijatović, a nedavno su o tome pričali sadašnji rukovodioci Rasim Ljajić i Danko Lazović.

Bakljada navijača Partizana na poslednjem derbiju protiv Crvene zvezde, na stadionu "Rajko Mitić" Foto: Ilija Ilić

Još jedna kazna



Na dan prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, FK Partizan dobio je pismo iz UEFA, koja je ponovo kaznila klub. Crno-beli su izdali saopštenje u kojem se kaže da moraju da plate 34.000 evra.

Od tog iznosa, 14.000 evra klub će platiti zbog blokiranih prolaza i stepeništa, dok je dodatnih 20.000 evra izrečeno zbog skandiranja koje je UEFA ocenila kao diskriminatorno. Pored novčane kazne, Partizanu je izrečena i uslovna mera zatvaranja 5.000 mesta na Zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu.

1/12 Vidi galeriju Grobari zapalili južnu tribinu na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nion ne prašta



Crno-beli su pod uslovnom kaznom Niona, ranije su morali da plate 90.250 evra, a na utakmici protiv Una Štrasena zbog kazni je bila zatvorena cela Istočna tribina. U FK Partizan konstatuju da neodgovorno ponašanje pojedinaca na meču protiv ekipe iz Luksemburga dovodi u pitanje ne samo finansijsku stabilnost već i prisustvo publike na narednim utakmicama.



FK Partizan ranije je otkrio da je klub tokom prethodnih pet sezona kažnjen sa najmanje 521.625 evra zbog prekršaja povezanih sa ponašanjem publike, bezbednošću i organizacijom utakmica. U poslednjih deset godina iznos kazni premašio je 1.500.000 evra.

Pored direktnih novčanih kazni, klub je više puta kažnjavan zatvaranjem pojedinih sektora, odigravanjem utakmica bez publike i zabranom prodaje ulaznica navijačima za gostujuće mečeve.

Ljudi koji vole Partizan moraju da znaju istinu - Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

Upozoravajuće reči Lazovića

Generalni direktor Danko Lazović otkrio je da je Partizan imao zabranu registracije novih igrača zbog divljanja svojih navijača na stadionu velikog rivala Crvene zvezde, u nekoliko prethodnih derbija, kada je demolirana južna tribina stadiona "Rajko Mitić".

- Zabrana je vezana za dva derbija na stadionu Crvene zvezde, gde je šteta napravljena na južnoj tribini procenjena na 250.000 evra. I to Partizanova javnost mora da zna. Zbog takvih stvari mi imamo zabranu dovođenja igrača - rekao je Danko Lazović tokom gostovanja na podkastu "2×45".

Brojka koju navodi FK Partizan je ogromna. Ljudi kojima su na srcu crno-bele boje treba samo da zamisle, gde bi ogroman novac od 1.500.000 evra mogao da bude uložen. Da li u infrastrukturu, ili u dovođenje kvalitetnih pojačanja... Nažalost, ozbiljna svota je bačena u bunar UEFA.

Saopštenje pred meč protiv Tobola

Zbog ovih kazni, čelnici Partizana su se oglasili pred susret protiv Tobola i pozvali su navijače na fer i korektno navijanje.

- Na utakmici protiv Una Štrasena, 10.000 mesta na Stadionu Partizana već je bilo zatvoreno, uključujući kompletnu Istočnu tribinu, kao posledica ranije odluke UEFA, kojom je Klub kažnjen i sa ukupno 90.250 evra. Iako je FK Partizan uoči utakmice jasno apelovao na navijače da ne ponavljaju prekršaje zbog kojih je Klub ranije sankcionisan, Partizan je zbog događaja na toj utakmici ponovo kažnjen – ovog puta sa ukupno 34.000 evra. Od tog iznosa, 14.000 evra Klub će platiti zbog blokiranih prolaza i stepeništa, dok je dodatnih 20.000 evra izrečeno zbog skandiranja koje je UEFA ocenila kao diskriminatorno. Pored novčane kazne, Partizanu je izrečena i uslovna mera zatvaranja 5.000 mesta na Zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu.

Prihod od prodaje pojedinačnih ulaznica za utakmicu protiv Una Štrasen iznosio je 5.925.500 dinara, ne računajući prihod od sezonskih ulaznica. To znači da će kazna zbog incidenata sa tribina odneti gotovo dve trećine prihoda ostvarenog prodajom ulaznica za tu utakmicu. Dok svi ističemo koliko je Partizanu potrebna podrška - igračima, stručnom štabu i čitavom Klubu - Partizan istovremeno vodi tešku borbu da evropske utakmice ne igra pred zatvorenim tribinama ili potpuno praznim stadionom.

1/13 Vidi galeriju Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Svi znamo kako bi podrška Partizanu trebalo da izgleda: pun stadion, energija koja nosi ekipu i daje igračima dodatni podsticaj kada je najteže. Da igrači osete da nisu sami. Da pun stadion bude snaga Partizana, a ne razlog zbog kojeg će Klub plaćati kazne i naredne utakmice igrati pred zatvorenim sektorima ili bez svojih navijača. Ipak, zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, Partizan ponovo plaća visoku cenu. Svaki zakrčen prolaz, svako nedozvoljeno skandiranje, svaki bačeni predmet, svaka upotreba lasera ili pirotehnike imaju svoju cenu. Tu cenu ne plaća pojedinac koji napravi prekršaj. Plaća je Partizan.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

Plaća je novcem koji je mogao da bude uložen u prvi tim, omladinsku školu, infrastrukturu i budućnost Kluba. Plaćaju je igrači koji ostaju bez podrške sa tribina, ali i hiljade navijača koji na stadion dolaze isključivo da budu uz svoj Klub.

Moramo da se zapitamo: čemu to?

Ako volimo Partizan, kako bilo koji postupak koji Partizanu donosi nove kazne, zatvorene tribine i utakmice bez navijača može da se smatra podrškom Klubu? Zar nije ideja navijanja da budemo vetar u leđa Partizanu? Da nosimo ekipu kada je najteže, a ne da joj dodatno otežavamo? Zato, kada večeras krenete na utakmicu, razmislite. Ne zadržavajte se na stepeništima i ne blokirajte prolaze. Navijajte glasno, ali bez skandiranja i postupaka zbog kojih Partizan može ponovo biti kažnjen. Podrži Partizan. Navijaj za Partizan. Nemoj štetiti Partizanu - stoji u saopštenju.