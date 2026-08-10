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Nekada je bio jedan od najvećih talenata Mančester junajteda, igrao je na "Old Trafordu" i delovalo je da je pred njim velika karijera. Danas, sa 25 godina, Brendon Vilijams hvata poslednju priliku za povratak u profesionalni fudbal.

Priča o nekadašnjem biseru engleskog velikana dobila je potpuno drugačiji tok nakon niza problema van terena, teških povreda i saobraćajne nesreće koja mu je promenila život.

1/6 Vidi galeriju Nekada veliki talenat Mančester junajteda - Brendon Vilijams Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia, Jan-Erik Eriksen / Gonzales Photo / Profimedia

Vilijams je za prvi tim Junajteda debitovao 2019. godine, a pod vođstvom Olea Gunara Solskjera brzo je postao važan deo ekipe. Ukupno je za „Crvene đavole“ odigrao 51 utakmicu, a svojevremeno je delovalo da bi mogao da bude dugoročno rešenje na bekovskoj poziciji.

Međutim, dolaskom Erika ten Haga njegova situacija se promenila, a problemi van terena počeli su sve ozbiljnije da utiču na njegovu karijeru.

A onda se dogodila nesreća.

U avgustu 2023. godine Vilijams je svojim "Audijem A3" doživeo težak udes na autoputu A34 u Češiru. Prema navodima sa suđenja, vozio je brzinom od gotovo 100 milja na sat, odnosno oko 160 kilometara na čas, kada je udario u "Ford Fijestu", a potom završio u centralnoj ogradi. Tri osobe iz drugog automobila zadobile su lakše povrede.

U maju 2025. godine osuđen je na 14 meseci zatvora, uslovno na dve godine, nakon što je proglašen krivim za opasnu vožnju.

Tokom procesa bilo je reči i o korišćenju azot-suboksida, poznatog kao „gas za smejanje“, ali je utvrđeno da u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom te supstance.

Vilijams danas o svemu govori potpuno drugačije nego ranije.

"Zbog toga sam sazreo kao osoba i shvatio da je ovo stvarni život, a ne GTA ili tako nešto", rekao je Vilijams, a zatim brutalno iskreno opisao kako danas gleda na sebe iz tog perioda:

"Kad se sada pogledam, mislim: kakav sam idiot bio."

I upravo ta rečenica možda najbolje opisuje njegovu transformaciju.

Jer fudbal je u međuvremenu gotovo potpuno nestao iz njegovog života.

Posle pozajmica u Noriču i Ipsviču, Vilijams je proveo neverovatnih 20 meseci bez zvanične utakmice. Kada je konačno dobio novu priliku, potpisao je za Hal siti u avgustu 2025. godine, ali ni tamo nije uspeo da napravi ozbiljan povratak.

Za Hal je upisao svega jedan nastup od pet minuta, pre nego što je u februaru ove godine sporazumno raskinut njegov ugovor.

Sada je pred njim možda i poslednja velika šansa.

Vilijams trenira sa Roteram junajtedom, klubom iz Lige 2, pokušavajući da ubedi stručni štab da još ima šta da ponudi profesionalnom fudbalu.

Već je dobio priliku da zaigra u prijateljskoj utakmici protiv Parkgejta. Odigrao je drugo poluvreme, a trener Roterama Aleks Brus nije krio da želi da vidi šta bivši igrač Junajteda još može da pruži.

"Brendon ima dobar pedigre. Radio je sa najboljima i igrao protiv najboljih. Znamo za šta je sposoban", rekao je Brus.

Ali nema prečica.

"Imao je nekoliko teških godina. Nije imao pravu predsezonu dve ili tri godine i imao je nekoliko problema sa povredama. Sada je stvar u tome da vidimo gde je, da odradi dobru predsezonu i da vidimo dokle možemo da stignemo", poručio je trener Roterama.

Brus je potvrdio i da će Vilijams nastaviti da trenira sa ekipom dok klub ne donese konačnu odluku.

"Nastaviće da trenira, dobro ćemo ga pogledati. Mislim da uživa ovde. Daćemo mu vremena, podići nivo fizičke spreme i onda, kada obe strane budu zadovoljne, doneti odluku", rekao je Brus.

Vilijams, međutim, ne krije da sada ima ogromnu motivaciju.

"skreno, izneverio sam mnogo ljudi i želim mnogima da dokažem da su pogrešili", poručio je.

Od "Old Traforda", velikih očekivanja i statusa jednog od najtalentovanijih mladih bekova Engleske, do uslovne zatvorske kazne, 20 meseci bez fudbala i borbe za ugovor u četvrtom rangu.

Brendon Vilijams sada pokušava da napiše potpuno novo poglavlje svoje karijere. Ovog puta nema velikih obećanja – samo teren, rad i poslednja šansa.