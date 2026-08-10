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Tri konfederacije su glasno reagovale nakon najave da FIFA planira da "proda Svetsko prvenstvo", a reakcije su se nakon tih najava širile velikom brzinom.

Sada su se predstavnici fudbala u Evropi, Severnoj i Centralnoj Americi, kao i fudbala u Aziji, oglasili zajedničkim saopštenjem.

Ovo je nešto što se ne praktikuje u sportu i predstavlja presedan i potez koji će jako odjeknuti i koji će se dugo pamtiti. Pitanje je da li je Đani Infantino i pre ovakvog udarca koji mu je upućen imao šanse da dođe do novog mandata na mestu predsednika FIFA, a sada definitivno deluje da je njegov kraj na pomenutoj funkciji veoma blizu.

Infantinov mandat trajde do 2027. godine, izbori za novog predsednika koji će ulogu obavljati do 2031. godine zakazani su za mart naredne godine.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Saopštenje UEFA, CONCACAF i CAF prenosimo u celosti:

"Draga fudbalska porodico,

Fudbal je najveća zajednička strast na svetu. On ne pripada nijednom pojedincu niti instituciji.

Pripada igračima, navijačima, klubovima, članicama i svakoj instituciji kojoj je poverena briga o njegovoj budućnosti.

Upravo u tom duhu, kao konfederacije koje predstavljaju svoje članove, danas se zajednički oglašavamo.

Napredak ostvaren tokom prethodne decenije je stvaran. Ali taj napredak nikada nije bio delo jednog čoveka. On je rezultat rada FIFA, konfederacija, članica i hiljada ljudi koji svoje živote posvećuju fudbalu.

Proširena takmičenja, dodela domaćinstava Svetskih prvenstava 2030. i 2034. godine, kao i raspodela sredstava fudbalskim savezima – sve su to zajednička dostignuća, o kojima smo se zajedno dogovarali i koja smo zajedno sproveli.

Ovo nije pitanje novca. Konfederacije su već pozvale na odgovornu raspodelu ogromnih postojećih rezervi FIFA kako bi se dodatno ojačala ulaganja u razvoj članica.

Nije reč ni o tome da bilo koja članica izgubi podršku koju je zaslužila, uprkos pokušajima da se među našim članstvom izazove strah i stvori utisak da bi se to moglo dogoditi. Nije reč ni o ponovnom razmatranju proširenja takmičenja, raspodele mesta na Svetskom prvenstvu ili bilo koje druge odluke donete kolektivno. Te odluke su donete zajedno i tako moraju i da ostanu.

Ovde je reč o nečemu mnogo važnijem: integritetu igre i integritetu ljudi koji su izabrani da je vode.

Liderstvo u fudbalu nije posed. Ono nije u tome da neko ima ili zahteva vlast samo da bi je zadržao. To je dužnost služenja fudbalskoj porodici koja je tom čoveku poverila odgovornost.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Kada se poverenje naruši obmanom, kada pojedinac sebe postavi iznad kolektiva koji mu je poverio vlast, ta dužnost je napuštena.

U nedavnom pismu FIFA upućenom potpredsednicima i 211 članica priznaje se da su tokom procesa napravljene greške. Međutim, sve se predstavlja kao problem komunikacije, dok je fudbal zapravo bio svedok pogrešne procene.

Predlog koji je predstavljen u kratkom roku, bez ozbiljnih konsultacija i uz guranje ka roku pre nego što su članice mogle adekvatno da prouče njegove uslove, nije rezultat slučajnog propusta – već je osmišljen tako da ograniči mogućnost kontrole.

U tom pismu nije priznato da je sam predlog bio suštinski pogrešan. I dalje nema priznanja da je pokušaj prodaje udela u Svetskom prvenstvu predstavljao ozbiljan propust u proceni – ne samo proceduralnu grešku, već fundamentalno kršenje poverenja prema institucijama kojima FIFA postoji da bi služila.

FIFA se takođe obavezala da će Savetu FIFA predstaviti kompletan izveštaj o čitavom slučaju. Međutim, ni ovde nije prepoznato da bi pravilno upravljanje, suočeno sa ovako ozbiljnim propustom u proceni, zahtevalo da takvu analizu sprovede potpuno nezavisna treća strana, a ne sama FIFA, njeni zaposleni ili bilo koji drugi akter iz sveta fudbala.

Administracija FIFA ne bi smela da ima nikakvu ulogu u sprovođenju te istrage.

U skladu sa prethodnom prepiskom, sva relevantna dokumentacija i evidencija moraju biti sačuvane, u skladu sa UEFA-inim zahtevom o očuvanju dokumenata.

U sopstvenom pismu FIFA takođe potvrđuje da je na sastanku rukovodstva u Maroku bio prisutan samo jedan izabrani zvaničnik. Nijedan član Saveta FIFA niti predstavnik članica nije bio pozvan da učestvuje. Prisutan je bio samo menadžment odbor, sastavljen od visokih zaposlenih u FIFA.

Činjenica da je na nedavni sastanak u inostranstvu pozvan samo određeni broj članova FIFA-inog menadžment odbora, a ne čitav odbor, umesto da rukovodstvo ode u Cirih i suoči se sa problemom u samom srcu FIFA, dodatno pojačava naše zabrinutosti.

To predstavlja nastavak obrasca ponašanja koji nas je doveo do ove situacije.

To nije ponašanje čuvara igre, već nekoga ko veruje da fudbal njemu polaže račune.

Tamo gde bi trebalo da postoji odgovornost vlada tišina, a tamo gde bi trebalo da postoji otvorenost vlada distanca.

To nisu osobine koje fudbal zaslužuje od svog rukovodstva.

Zbog toga smo zauzeli ovaj stav – ne olako i ne sami, već zajedno i iz osećaja dužnosti prema igri kojoj služimo.

Snaga fudbala oduvek je bila u njegovom jedinstvu. Pozivamo da se to jedinstvo sada poštuje i da se obezbedi rukovodstvo koje služi fudbalu, a ne rukovodstvo koje želi da njime komanduje.

S poštovanjem,

Salman bin Ibrahim Al Kalifa – predsednik AFC-a

Viktor Montiljani – predsednik CONCACAF-a

Aleksander Čeferin – predsednik UEFA

Datuk Seri Vindzor Džon – generalni sekretar AFC-a

Filip Modžo – generalni sekretar CONCACAF-a

Teodor Teodoridis – generalni sekretar UEFA", navedeno je u saopštenju.

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