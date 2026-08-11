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Društvene mreže i turski mediji su prosto eksplodirali i najavili da se saga oko budućnosti Dušana Vlahovića bliži kraju, te da će srpski napadač potpisati za Bešiktaš!

Turski velikan je ovog leta odlučio da značajno pojača svoje redove. U klub su stigla izuzetno zvučna imena, ali je prethodno ispušteno ono najveće - Mohamed Salah, koji je na kraju završio u redovima rivalskog Trabzonspora.

Ipak, vrelo leto u Istanbulu od danas postaje još toplije, pošto u grad stiže nova fudbalska zvezda. Prema pisanju turskih medija, srpski golgeter dao je konačan pristanak "crno-belima" nakon dugih i iscrpljujućih pregovora, te da se očekuje još ozvaničenje cele priče.

Ugovor iz snova i ogromni bonusi

Uskoro se očekuje i zvanična promocija 26-godišnjeg napadača u Istanbulu, gde ga čekaju finansijski uslovi kakve bi u ovom trenutku teško dobio bilo gde u Evropi.

Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Vlahović je navodno dogovorio trogodišnji ugovor po kom će zarađivati osam miliona evra neto po sezoni, ali to nije sve. Kroz bogate bonuse, njegova godišnja zarada može preći i cifru od 10 miliona evra. Pored toga, srpskom napadaču pripada i enorman bonus za sam potpis ugovora, za koji se pretpostavlja da dostigne dvocifren iznos u milionima.

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Od evropskih giganta do Turske

Vlahović je tokom čitavog prelaznog roka priželjkivao potpis za neki od najvećih evropskih klubova. Pominjali su se Barselona, Bajern Minhen, Arsenal, Atletiko Madrid, pa čak i Real Madrid, ali su konkretne zvanične ponude ovih velikana na kraju izostale.

Kao epilog svega, srpski centarfor karijeru nastavlja u Turskoj. Za mnoge ljubitelje fudbala ovo predstavlja korak unazad u njegovoj karijeri, pa ostaje da se vidi kako će se snaći u usijanoj atmosferi turske elite.

Podsećanja radi, Vlahović je prethodne četiri i po godine proveo u torinskom Juventusu, koji ga je u januaru 2022. godine platio Fiorentini više od 80 miliona evra. Letos je odbio nastavak saradnje sa "starom damom" tražeći finansijski paket koji u Torinu nisu bili spremni da ponude, čime je od 1. jula postao slobodan igrač.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Lećea Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia, Insidefoto / Sipa USA / Profimedia

Iako je primarni cilj bio odlazak u tim gde će imati ključnu ulogu na najvišem evropskom nivou, novac je na kraju bio presudan faktor. U Bešiktašu će bez sumnje biti prva opcija u napadu i predvodnik ofanzivne linije.

Dušan Vlahović je u dresu Juventusa odigrao ukupno 168 utakmica, postigao 68 golova i upisao 16 asistencija. Za Bešiktaš njegov dolazak predstavlja ogromno pojačanje i jasnu poruku rivalima o visokim ambicijama u predstojećoj sezoni.

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01:25
Dušan Vlahović posle Letonije Izvor: Kurir