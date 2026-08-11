ŽESTOK NAPAD NA SAŠU ILIĆA! Feđa Dudić osuo paljbu zbog odluka u Partizanu oko sklapanja tima!
Sezona je tek počela, a u Humskoj već nema mira. Partizan se nalazi u turbulentnom periodu, kako zbog rezultata, tako i zbog odluka koje donosi stručni štab.
Crno-belima za sada znatno bolje ide u kvalifikacijama za Ligu konferencije nego u domaćem prvenstvu. Ukoliko Partizan ne uspe da izbori plasman u grupnu fazu evropskog takmičenja, uprava kluba je najavila da će podneti ostavke.
Dodatnu pažnju javnosti izazvala je odluka trenera Saše Ilića da već posle jedne prvenstvene utakmice skloni Marka Miloševića sa gola.
Milošević je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Partizana, a posebno se istakao u evropskim utakmicama, gde je svojim odbranama značajno doprineo rezultatima i finansijskoj dobiti kluba.
Ove sezone, međutim, branio je samo protiv Zemuna, kada je Partizan odigrao 2:2. Nakon toga je mesto među stativama prepustio drugom golmanu.
Odluku da Milošević bude sklonjen sa gola sada je javno komentarisao i Feđa Dudić, trener kragujevačkog Radničkog, koji je svojevremeno sarađivao sa Miloševićem.
Dudić je kroz primer svog golmana Luke Lijeskića govorio o tome kako okruženje i pojedinačne greške mogu uticati na odluke trenera, a zatim povukao direktnu paralelu sa situacijom u Partizanu.
- Koliko puta sam ja priznao svoju krivicu, šta je to problem? Ja ne skidam glave. Evo, jesam li ga skinuo posle Čukaričkog da nije branio? A imamo primer Marka Miloševića koji je vrhunski golman, vrhunski čovek, kiksa protiv Zemuna i bude skinut s gola.
Dudić je potom posebno istakao ono što je Milošević prošle sezone uradio za Partizan.
- A šta je Marko Milošević doneo Partizanu? Setimo se Evrope i koje je pare doneo Partizanu.
Trener Radničkog smatra da Milošević zbog svega što je pokazao zaslužuje više poverenja.
- Ne samo bodovi, nego pare. Marko Milošević je branio penale, zicere jedan na jedan i donosio Partizanu pare. Po mom mišljenju je zaslužio malo više kredita. Odigralo se jedno kolo, kiksnuo je kod drugog gola i već pet utakmica ne brani.
Dudić je naglasio da njegov komentar nije mešanje u rad Partizana, već samo poređenje sa situacijom koju trenutno ima u svom timu.
U međuvremenu, brojke dodatno pokazuju problem koji crno-beli imaju na početku prvenstva. Posle remija sa Zemunom, Partizan je savladao Mačvu rezultatom 3:1, ali je potom doživeo prvi poraz u Superligi, pošto je IMT slavio sa 2:1.
Partizan tako u dosadašnjem delu domaćeg prvenstva nijednom nije uspeo da sačuva svoju mrežu. Upravo zbog toga će pitanje golmana i odluka stručnog štaba u narednom periodu biti pod dodatnom lupom, posebno imajući u vidu da je Milošević prošle sezone bio jedan od ključnih igrača crno-belih.
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