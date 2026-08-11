imao je šta da mu zameri

imao je šta da mu zameri

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Sezona je tek počela, a u Humskoj već nema mira. Partizan se nalazi u turbulentnom periodu, kako zbog rezultata, tako i zbog odluka koje donosi stručni štab.

Crno-belima za sada znatno bolje ide u kvalifikacijama za Ligu konferencije nego u domaćem prvenstvu. Ukoliko Partizan ne uspe da izbori plasman u grupnu fazu evropskog takmičenja, uprava kluba je najavila da će podneti ostavke.

1/4 Vidi galeriju Marko Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dodatnu pažnju javnosti izazvala je odluka trenera Saše Ilića da već posle jedne prvenstvene utakmice skloni Marka Miloševića sa gola.

Milošević je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Partizana, a posebno se istakao u evropskim utakmicama, gde je svojim odbranama značajno doprineo rezultatima i finansijskoj dobiti kluba.

Ove sezone, međutim, branio je samo protiv Zemuna, kada je Partizan odigrao 2:2. Nakon toga je mesto među stativama prepustio drugom golmanu.

Odluku da Milošević bude sklonjen sa gola sada je javno komentarisao i Feđa Dudić, trener kragujevačkog Radničkog, koji je svojevremeno sarađivao sa Miloševićem.

Dudić je kroz primer svog golmana Luke Lijeskića govorio o tome kako okruženje i pojedinačne greške mogu uticati na odluke trenera, a zatim povukao direktnu paralelu sa situacijom u Partizanu.

1/9 Vidi galeriju Feđa Dudić Foto: Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

- Koliko puta sam ja priznao svoju krivicu, šta je to problem? Ja ne skidam glave. Evo, jesam li ga skinuo posle Čukaričkog da nije branio? A imamo primer Marka Miloševića koji je vrhunski golman, vrhunski čovek, kiksa protiv Zemuna i bude skinut s gola.

Dudić je potom posebno istakao ono što je Milošević prošle sezone uradio za Partizan.

- A šta je Marko Milošević doneo Partizanu? Setimo se Evrope i koje je pare doneo Partizanu.

Trener Radničkog smatra da Milošević zbog svega što je pokazao zaslužuje više poverenja.

- Ne samo bodovi, nego pare. Marko Milošević je branio penale, zicere jedan na jedan i donosio Partizanu pare. Po mom mišljenju je zaslužio malo više kredita. Odigralo se jedno kolo, kiksnuo je kod drugog gola i već pet utakmica ne brani.

Dudić je naglasio da njegov komentar nije mešanje u rad Partizana, već samo poređenje sa situacijom koju trenutno ima u svom timu.

U međuvremenu, brojke dodatno pokazuju problem koji crno-beli imaju na početku prvenstva. Posle remija sa Zemunom, Partizan je savladao Mačvu rezultatom 3:1, ali je potom doživeo prvi poraz u Superligi, pošto je IMT slavio sa 2:1.

Partizan tako u dosadašnjem delu domaćeg prvenstva nijednom nije uspeo da sačuva svoju mrežu. Upravo zbog toga će pitanje golmana i odluka stručnog štaba u narednom periodu biti pod dodatnom lupom, posebno imajući u vidu da je Milošević prošle sezone bio jedan od ključnih igrača crno-belih.

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