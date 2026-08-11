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Lionel Mesi prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu. Nakon smrti svog oca Horhea Mesija, argentinski fudbaler je, prema navodima medija, odlučio da se povuče iz profesionalnih obaveza na neodređeno vreme kako bi bio uz porodicu.

Horhe Mesi preminuo je u 68. godini u Rosariju, nakon duge borbe sa bolešću. Otac jedne od najvećih fudbalskih zvezda svih vremena godinama je bio jedan od najvažnijih ljudi u Mesijevoj karijeri, ali i njegov dugogodišnji menadžer i savetnik.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Vest o njegovoj smrti teško je pogodila kapitena Argentine. Mesi je nakon sahrane odlučio da ostane još nekoliko dana u Rosariju, gde želi da provede vreme sa porodicom.

Prema informacijama koje prenose mediji, među njima i „Foot Mercato“, Mesi se trenutno povukao iz profesionalnih aktivnosti i nije odredio datum povratka u Inter Majami.

To je otvorilo i spekulacije o tome da bi njegov povratak na teren mogao da bude odložen na neodređeno vreme.

Ipak, važno je naglasiti da Mesi za sada nije javno objavio da završava karijeru niti je potvrdio koliko će odsustvovati od fudbala.

U ovom trenutku prioritet mu je porodica. Saigrači iz Argentine uz Mesija Mesiju podršku pružaju i brojni saigrači i prijatelji iz reprezentacije Argentine.

Kako navode argentinski mediji, Anhel di Marija, Leandro Paredes, Nikolas Otamendi i Rodrigo de Pol bili su ili bi trebalo da budu uz svog dugogodišnjeg reprezentativnog saigrača u ovom teškom periodu.

Posebno emotivan trenutak viđen je na poslednjoj utakmici Inter Majamija.

Rodrigo de Pol postigao je gol protiv Montereja u duelu Liga kupa, a zatim skinuo dres. Ispod je imao Mesijev dres sa brojem 10. De Pol je potom pokazao broj koji je postao simbol njegovog saigrača i prijatelja.

Bio je to jasan znak podrške Mesiju u trenutku kada prolazi kroz porodičnu tragediju. Horhe Mesi bio jedan od najvažnijih ljudi u njegovoj karijeri.

Horhe Mesi nije bio samo otac argentinske superzvezde. Godinama je bio njegov menadžer i osoba koja je vodila veliki deo poslovnih i profesionalnih obaveza. Bio je uz sina tokom gotovo čitave karijere – od prvih dana u Argentini, preko Barselone i Pari Sen Žermena, sve do dolaska u Inter Majami.

Njegova smrt zato predstavlja ogroman udarac za Mesija, koji je trenutno odlučio da fudbal stavi u drugi plan.

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