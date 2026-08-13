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Dušan Vlahović stigao je u Istanbul kako bi započeo novu epizodu u karijeri, a pažnju turske javnosti privukao je jedan potpuno neočekivan detalj!

Srpski napadač sa sobom je, pored kofera, poneo i dve pune gajbice paradajza!

Dolazak Dušana Vlahovića u Istanbul izazvao je veliku pažnju navijača Bešiktaša, ali jedna scena sa aerodroma posebno je privukla pažnju.

Dok je aerodromsko osoblje premeštalo njegov prtljag, među koferima su se jasno videle dve gajbice paradajza. Snimak je ekspresno završio na društvenim mrežama, a Turci su počeli da se pitaju šta će jednom od najpoznatijih srpskih fudbalera toliko paradajza u Istanbulu.

Ispostavilo se da iza svega stoji veoma simpatična priča.

Vlahović doneo poklon iz Srbije

Prema informacijama koje je preneo novinar Emre Tanriver, Vlahović je tokom jednog obroka sa ljudima iz Bešiktaša primetio da su se njima posebno dopali paradajzi koje su jeli.

Srpski napadač je, kako se navodi, to zapamtio.

I odlučio da ih iznenadi.

Vlahović je, prema toj priči, doneo dve gajbice paradajza kao poklon ljudima iz kluba. Turski mediji upravo to navode kao razlog zbog kojeg se neobični teret našao među njegovim stvarima prilikom dolaska u Istanbul.

Tako je jedan naizgled potpuno bizaran prizor sa aerodroma dobio sasvim drugačiji smisao.

Nije Vlahović u Istanbul stigao sa neobičnim "prtljagom" slučajno - hteo je da napravi mali znak pažnje ljudima iz svog novog kluba.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Od Juventusa do Bešiktaša

Vlahović u Bešiktaš stiže posle četiri i po godine provedene u Italiji, gde je nastupao za Juventus. Turski mediji njegov dolazak predstavljaju kao veliko pojačanje za crno-bele, a prethodno su nedeljama pratili pregovore oko njegovog transfera.

Sada je transfer praktično dobio i svoju najneobičniju epizodu.

Dok su navijači čekali da vide novog golgetera, koferi su pali u drugi plan – sve oči bile su uprte u paradajz!

A ako je suditi po priči koja se pojavila u turskim medijima, Vlahović je već na početku avanture u Istanbulu pokazao da zna kako da ostavi dobar utisak.

Golovi tek treba da dođu. Paradajz je već stigao.