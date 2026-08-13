KARIJERU NOVOG TRENERA ZVEZDE OBELEŽIO MILIONSKI TRANSFER! Bio je deo čuvene generacije reprezentacije, sve se završilo na potpuno neočekivanom mestu!
Nakon ostavke koju je podneo Dejan Stanković rukovodeći ljudi srpskog kluba su morali brzo da reaguju, a za njih je bilo dobro što je čovek kojeg su pokušali da dovedu ove zime trenutno bez kluba.
Španac je bio želja pre svega zbog odličnog posla koji je napravio u slovenačkom Celju. Radi se o treneru koji je bio poznato ima tokom svoje igračke karijere koju su obeležile partije u dresu reprezentacije Španije, ali i transfer u Liverpul.
Ko je novi trener Crvene zvezde Albert Rijera?
Albert Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru na španskom ostrvu Majorka.
Fudbalom je počeo da se bavi u mlađim kategorijama kluba iz rodnog mesta. Igrao je u veznom redu, najviše na levoj strani terena, a profesionalnu karijeru je započeo početkom dvehiljaditih.
Tokom igračke karijere je nastupao u više evropskih zemalja. U Španiji je, pored Majorke sa kojom je osvojio nacionalni Kup, igrao još i za Espanjol. Između ta dva tima igrao je za Bordo, a tokom period u Espanjolu je jednu polusezonu proveo kao pozajmljeni igrač u Mančester sitiju.
Na leto 2008. godine je ostvario transfer karijere, pošto je Liverpul za njega izdvojio oko 100 miliona evra.
U slavnom klubu se nije najbolje snašao, a posle dve sezone je njegov ugovor otkupio Olimpijakosa, a godinu dana kasnije je isto uradio Galatasaraj.
U Istanbulu se zadržao dve i po sezone i na zimu 2014. godine je otišao u Votford, a odatle na kraju sezone u Udineze.
U martu 2015. godine je kao slobodan igrač odlučio da se vrati u Majorku, ali je ubrzo otišao u Sloveniju gde je igrao za Zavrč i potom Koper u kojem je na leto 2016. godine završio karijeru.
Za reprezentaciju Španije je debitovao je 2007. godine i u dresu nacionalnog tima je zabeležio 16 nastupa uz četiri postignuta gola. Tokom tog perioda bio je deo generacije koja je predstavljala jednu od najuspešnijih u istoriji španskog fudbala.
Nakon završetka igračke karijere je započeo trenersku, a do sada je kao glavni trener vodio sledeće klubove:
Olimpija Ljubljana (Slovenija) – od 2022. godine, sa kojom je osvojio prvenstvo i kup.
Celje (Slovenija) – u sezoni 2023/24 bio je glavni trener i kratko vodio tim.
Bordo (Francuska) – preuzeo ekipu u oktobru 2023. godine.
Celje (Slovenija) - Veoma uspešno vodio ekipu od leta 2024. do zime 2026. godine. Osvojio Kup Slovenije 2025. godine.
Ajntraht Frankfurt (Nemačka) - Preuzeo klub na zimu 2026. godine, vodio je ekipu na samo 14 utakmica. Uprava, navijači i, što je najvažnije, fudbaleri nisu bili zadovoljni pa je došlo do razlaza.
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