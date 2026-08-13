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Nakon ostavke koju je podneo Dejan Stanković rukovodeći ljudi srpskog kluba su morali brzo da reaguju, a za njih je bilo dobro što je čovek kojeg su pokušali da dovedu ove zime trenutno bez kluba.

Španac je bio želja pre svega zbog odličnog posla koji je napravio u slovenačkom Celju. Radi se o treneru koji je bio poznato ima tokom svoje igračke karijere koju su obeležile partije u dresu reprezentacije Španije, ali i transfer u Liverpul.

Ko je novi trener Crvene zvezde Albert Rijera?

Albert Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru na španskom ostrvu Majorka.

Fudbalom je počeo da se bavi u mlađim kategorijama kluba iz rodnog mesta. Igrao je u veznom redu, najviše na levoj strani terena, a profesionalnu karijeru je započeo početkom dvehiljaditih.

Tokom igračke karijere je nastupao u više evropskih zemalja. U Španiji je, pored Majorke sa kojom je osvojio nacionalni Kup, igrao još i za Espanjol. Između ta dva tima igrao je za Bordo, a tokom period u Espanjolu je jednu polusezonu proveo kao pozajmljeni igrač u Mančester sitiju.

Na leto 2008. godine je ostvario transfer karijere, pošto je Liverpul za njega izdvojio oko 100 miliona evra.

U slavnom klubu se nije najbolje snašao, a posle dve sezone je njegov ugovor otkupio Olimpijakosa, a godinu dana kasnije je isto uradio Galatasaraj.

U Istanbulu se zadržao dve i po sezone i na zimu 2014. godine je otišao u Votford, a odatle na kraju sezone u Udineze.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

U martu 2015. godine je kao slobodan igrač odlučio da se vrati u Majorku, ali je ubrzo otišao u Sloveniju gde je igrao za Zavrč i potom Koper u kojem je na leto 2016. godine završio karijeru.

Za reprezentaciju Španije je debitovao je 2007. godine i u dresu nacionalnog tima je zabeležio 16 nastupa uz četiri postignuta gola. Tokom tog perioda bio je deo generacije koja je predstavljala jednu od najuspešnijih u istoriji španskog fudbala.

Nakon završetka igračke karijere je započeo trenersku, a do sada je kao glavni trener vodio sledeće klubove:

Olimpija Ljubljana (Slovenija) – od 2022. godine, sa kojom je osvojio prvenstvo i kup.

Celje (Slovenija) – u sezoni 2023/24 bio je glavni trener i kratko vodio tim.

Bordo (Francuska) – preuzeo ekipu u oktobru 2023. godine.

Celje (Slovenija) - Veoma uspešno vodio ekipu od leta 2024. do zime 2026. godine. Osvojio Kup Slovenije 2025. godine.

Ajntraht Frankfurt (Nemačka) - Preuzeo klub na zimu 2026. godine, vodio je ekipu na samo 14 utakmica. Uprava, navijači i, što je najvažnije, fudbaleri nisu bili zadovoljni pa je došlo do razlaza.

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