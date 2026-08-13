OTKRIVAMO! REŠENA "MISTERIJA" VLAHOVIĆA SA DVE GAJBICE PARADAJZA: Predsednik Bešiktaša stoji iza svega, otišao je u jedan restoran u Beogradu...
Dušan Vlahović je novi fudbaler Bešiktaša, a iza njegovog dolaska u Istanbul krije se i jedna potpuno urnebesna priča iz Beograda!
Kako Kurir saznaje, predsednik Bešiktaša tokom boravka u srpskoj prestonici otišao sa Dušanom u jedan poznati beogradski restoran, gde ga je potpuno oduševila jedna stvar – domaći sir i paradajz!
Čovek je, kako saznajemo, Serdar Adali se toliko oduševio ukusom da nije želeo da se sve završi na jednom obroku. Rešio je da sir i paradajz ponese sa sobom!
I tu priča postaje još luđa.
Predsednik turskog velikana je, zajedno sa Dušanom Vlahovićem, poneo čuvenu kombinaciju iz Beograda pravo u Istanbul. Tako je, pored velikog transfera srpskog napadača, u Tursku stigao i – srpski sir sa paradajzom!
Očigledno je da je predsednik Bešiktaša pronašao ono što mu se posebno dopalo u Srbiji, pa je rešio da ukus Beograda ponese kući.
Transfer je završen, Vlahović je u Istanbulu, a sada će se prepričavati i kako je sa njim u Tursku stigao i jedan potpuno neočekivan „paket“ iz Beograda.
Sir, paradajz i Dušan Vlahović – kombinacija koju definitivno niko nije očekivao!