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Dušan Vlahović je novi fudbaler Bešiktaša, a iza njegovog dolaska u Istanbul krije se i jedna potpuno urnebesna priča iz Beograda!

Kako Kurir saznaje, predsednik Bešiktaša tokom boravka u srpskoj prestonici otišao sa Dušanom u jedan poznati beogradski restoran, gde ga je potpuno oduševila jedna stvar – domaći sir i paradajz!

Čovek je, kako saznajemo, Serdar Adali se toliko oduševio ukusom da nije želeo da se sve završi na jednom obroku. Rešio je da sir i paradajz ponese sa sobom!

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

I tu priča postaje još luđa.

Predsednik turskog velikana je, zajedno sa Dušanom Vlahovićem, poneo čuvenu kombinaciju iz Beograda pravo u Istanbul. Tako je, pored velikog transfera srpskog napadača, u Tursku stigao i – srpski sir sa paradajzom!

Očigledno je da je predsednik Bešiktaša pronašao ono što mu se posebno dopalo u Srbiji, pa je rešio da ukus Beograda ponese kući.

Transfer je završen, Vlahović je u Istanbulu, a sada će se prepričavati i kako je sa njim u Tursku stigao i jedan potpuno neočekivan „paket“ iz Beograda.

Sir, paradajz i Dušan Vlahović – kombinacija koju definitivno niko nije očekivao!