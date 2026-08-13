Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Partizana uspešno su prebrodili prve dve prepreke u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

Ostao je još jedan korak, i to onaj najteži. Sa druge strane će se nalaziti sedmoplasirani tim iz zemlje šampiona sveta.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Ekipa Hetafea dočekaće tim Saše Ilića u predgrađu Madrida u četvrtak 20. avgusta.

Ako je nešto dobro, jeste da će crno-beli u revanšu biti domaćini i da će imati ogroman vetar u leđa sa tribina.

Partizan će biti domaćin u četvrtak 27. avgusta.

Ne propustite Fudbal UŽASNA VEST ZA PARTIZAN IZ ŠPANIJE: Hetafe napravio neočekivan potez

Podsetimo, Partizan se nije plasirao u grupnu fazu nekog evropskog talmičenja još od sezone 2022/23, pa je jasno od kolikog su značaja utakmice protiv Hetafea. Stoga je i podrška sa tribina potrebnija više nego uobičajeno.