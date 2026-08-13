Ako je nešto dobro, jeste da će crno-beli u revanšu biti domaćini
Fudbal
GROBARI, OVO SU KLJUČNI DATUMI: Evo kada Partizan igra protiv Hetafea za plasman u Ligu konferencija
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Fudbaleri Partizana uspešno su prebrodili prve dve prepreke u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
Ostao je još jedan korak, i to onaj najteži. Sa druge strane će se nalaziti sedmoplasirani tim iz zemlje šampiona sveta.
Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Ekipa Hetafea dočekaće tim Saše Ilića u predgrađu Madrida u četvrtak 20. avgusta.
Ako je nešto dobro, jeste da će crno-beli u revanšu biti domaćini i da će imati ogroman vetar u leđa sa tribina.
Partizan će biti domaćin u četvrtak 27. avgusta.
Podsetimo, Partizan se nije plasirao u grupnu fazu nekog evropskog talmičenja još od sezone 2022/23, pa je jasno od kolikog su značaja utakmice protiv Hetafea. Stoga je i podrška sa tribina potrebnija više nego uobičajeno.
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