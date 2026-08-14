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Navijači Crvene zvezde Delije izdali su saopštenje kojim se obraćaju simpatizerima kluba sa zapadne i istočne tribine!

Na utakmici između Crvene zvezde i Hapoela Ber Ševe došlo je do konfrontacije navijača sa severne i druge dve tribine.

Delije u korteu dolaze na Marakanu Foto: Ilija Ilić

Deo navijača sa Zapadne i Istočne tribine zviždao je fudbalerima Crvene zvezde, skandirao protiv uprave kluba, a "počastili" su i bivšeg trenera Dejana Stankovića kada je isključen. Zbog svega toga, ali i drugih stvari javnosti su se obratile Delije u saopštenju koje prenosimo u celosti.

"Evo šta se dešava kada po svaku cenu, iz ko zna kojih sve nefudbalskih razloga, želiš da uniziš nešto što nije tako lako uniziti. Zvezdin niz od 10 godina igranja grupnih faza Lige Evrope i Lige šampiona, ove godine borba za Ligu Evrope, 10 titula, šest duplih kruna i to uzastopnih, ulazak u Ligu šampiona nakon 25 godina i prolazak, u tom trenutku, višestruko skupljeg Salcburga, igranje 1/8 finala Lige Evrope, pobede i dobre partije sa evropskim velikanima i skupim timovima, nam samo olakšavaju da predočimo ljudima koliki su udari na naš klub i koliko su drski i bahati oni koji sve to pokreću!

Šta bi tek bilo da nema svega pobrojanog? Donekle, može da se razume afekat na utakmici i po neki zvižduk, ali horsko zviždanje dela istoka i zapada, koji su inače 90% utakmica godišnje mizerno popunjeni, tera nas da skrenemo pažnju vikendašima i rekreativcima navijačkih života da dobro presaberu u glavi šta rade!

1/11 Vidi galeriju Delije na utakmici Crvena zvezda - Hapoel Foto: Ilija Ilić

Navijač Zvezde ume da tera upravu, ume da tera trenera, da prekori igrače kada ne pružaju ono što se od njih očekuje, i sve smo mi to radili kad je stvarno trebalo, ali da se zviždi pri aktivnom rezultatu gde još ima više od sat vremena da se igra, tu vrstu nedostatka navijačke svesti i kulture verovatno nemaju ni neka plemena među kojima se igra fudbal! To ne sme da bude navijač Crvene zvezde, i koliko god mu ispirali glavu ovakvim glasilima da ništa ne valja, on mora da prepozna istinu i da rezonuje ljudski i u najboljem interesu kluba.

Zviždanjem igračima u 35. minutu to se nikako ne postiže! Sigurno da među onima koji zvižde ima dobronamernih ljudi, ali sigurni smo da će posle svega pobrojanog, kad se malo strasti smire, uvideti grešku i da je neće više ponavljati. Svakom, i mnogo jačem klubu, se desi loša partija, pa čak i loša sezona, ali ako su se pre toga ređali uspesi, sigurno niko neće ništa rušiti do temelja, već će gledati kako da ispravi svoju grešku i kako da idemo dalje! Ta obest i nahuškane tribine iz nesportskih razloga su nas koštale potopa kluba od 2004. do 2017. godine.

Bez obzira na to što u tom periodu dve godine za redom igramo Evropu i osvajamo titule, nakon tih 13 godina mi tek tad, i to od prvog predkola (što je do tada nešto što nijedan klub nije uradio), krećemo da se budimo i stajemo na noge! Da ne pričamo da smo u tih 13 godina nakupili dug koji je namerno pravljen da sroza klub, kako bi sigurno bili obezbeđeni oni koji su to radili, a da Zvezda decenijama ne može da prodiše! Bahatost istoka i zapada, ali i dobrog dela Severa, koji su bili „odlična" podloga i „najbolji" materijal za sprovođenje promena pod plaštom „Zvezdinog boljeg sutra", mnogo nas je koštala tada, i zato sada podsećamo sve da su Delije tada rekle: „Sad i nikad više"!

Navijači Crvene zvezde na Marakani Foto: Ilija Ilić

Neće na Marakani više nikada da prevlada i pobedi mišljenje koje će nam kreirati neko koga sport, Zvezda, fudbal… uopšte ne interesuju. I kada su se dobre stvari dešavale za klub, istorijski dobre, ovakvi i slični portali su i tada tražili loše stvari, ako ih ima, da ih naglase. Prošle sezone smo se sa ekipom Lila 3 puta sastajali, i dva puta ih pobedili. Vrednost tog kluba iznosila je oko 350.000.000 evra. Što je samo dokaz da ne igraju pare. Sve pobrojano nam govori više stvari. To što je Zvezdaška masa i dalje povodljiva, a to nastaje usled nepraćenja kluba osim na par evropskih mečeva, govori nam i to da pojedine ciljne grupe ne biraju sredstva kako će da destabilizuju naš klub, i da su oni bukvalno u obavezi da, kad je i dobro, pišu sve loše što mogu da izmisle, a vrlo često se i bave izmišljanjem, nekad sitnih nekad krupnih, laži! Ne bi bio prvi put da isti ovi napišu da „Delije stižu na Gibraltar specijalnim avionom", time želeći da bar malo unesu lošu atmosferu, da se neko tamo upeca i kaže: eto, oni idu „specijalnim" avionom… a istina je, u stvari, da Delije sada već decenijama idu svuda o svom trošku. Takvih primera je previše i potrajalo bi da ih sve nabrojimo.

Za sve njih koji su ovo pokrenuli i koji su se drznuli da ljudima vređaju zdrav razum, možemo da kažemo samo jedno veliko HVALA! Sever uvek ujedinjuje nepravda, i iz nje izvlači ono što ne može ni jedna pobeda, ni titula, da izvuče! Već na utakmici sa Viktorijom imaćete priliku da vidite kako to izgleda! Pozivamo sve Zvezdaše koji su potpali pod uticaj šakala da se trgnu i da se pripoje pokretačkoj snazi Marakane, i da ne dozvolimo više nikada da nam se ovakve stvari dešavaju! Da dođemo na utakmicu sa Viktorijom i, kao nikad do sad, budemo 12. igrač! Da svi vide da im se ne isplati da čačkaju mečku, i da laž, ma koliko puta je ponovili, nikad neće postati istina!

…LjUBAV KA TEBI JOŠ JAČA JE!!!"