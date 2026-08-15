Slušaj vest

Albert Rijera zamenio je Dejana Stankovića na klupi Crvene zvezde i imaće zadatak da klub sa Marakane uvede u Ligu Evrope, ali i da osvoji novu duplu krunu.

Španac je veoma zanimljiva ličnost, a da li znate da mu je idol tokom igračkih dana bio jedan Srbin - Jovan Stanković.

- Stanko, Jovan, Jovan Stanković, tako sam ga znao 1998. Bio sam samo klinac koji mašta o fudbalskoj karijeri dok skuplja lopte za prvi tim, a on je bio neko koga sam pomno pratio. Bio je igrač kakav sam želeo da postanem i neko na koga sam se ugledao. Zamislite samo, svi imamo idola ili nekoga ko bismo želeli da postanemo, a ja svog idola zovem brate. On je moj prijatelj, ortak. Imao sam toliko sreće da zaigram uz njega kada sam tek počinjao karijeru, a sada, više od 20 godina kasnije, ponovo smo zajedno u timu Majorkinih legendi. Neverovatan je osećaj stajati pored njega tako dostupnog, ogromno zadovoljstvo! Želim da ti poručim, nikada se ne menjaj. Za mene si bio i još si neko na koga sam se ugledao i od koga sam pokušavao što više da naučim. Iako nisam u potpunosti dostigao tvoje veštine, niti slao centaršuteve kao što si ti činio, u ono doba Zidana, Figa, Del Pjera - za mene si ti to radio najbolje. Sve to, naravno, već znaš, ali mislim da nikada nisam rekao javno i želim da znaš koliko si mi bio važan. Šaljem ti zagrljaj i želim svu sreću u novoj avanturi kao trener - napisao je Rijera na svom Instagram profilu pre šest godina o Jovanu Stankoviću.

Foto: DANIEL WILLAM / AFP / Profimedia

Zanimljivo je i to da se Jovan Stanković svojovremeno potukao sa bivšim trenerom Zvezde i njegovim prezimenjakom Dejanom, a to je otkrio u razgovoru sa Nebojšom Petrovićem svojovremeno.

- Ima jedna anegdota koju nikome nisam pričao. Tokom Evropskog prvenstva 2000, dogodio se mali incident na treningu. Posle utakmice sa Norveškom, Vujke (selektor Vujadin Boškov op.a.) je startere poslao na tuširanje, a mi sa klupe smo ostali da se malo preznojimo u igri na dva gola. I sada… Tu je bilo mnogo nervoze… Neki umorni, neki ljuti što nisu igrali… Uglavnom, zakuva se na treningu, Deki mi ukliza oštro… Jednom, drugi put, treći… I mi se pobijemo. Pazi, on i ja klinču, da ne poveruješ. Obojica mirni, disciplinovani… U tren oka, svi su skočili da nas razdvoje. Nikada to nije izašlo u medije, jer smo imali zaista odličnu atmosferu u ekipi. Dešava se, u žaru borbe, oni koji su igrali fudbal znaju da su takve stvari normalna pojava. Deki i ja smo super drugari. On je zahvaljujući svom karakteru i jakoj ličnosti, postao ikona srpskog i italijanskog fudbala - otkrio je on tada.

Sada je Jovan Stanković, u razgovoru za Mozzart Sport, govorio o Albertu Rijeri.

- Dok sam igrao za prvi tim Majorke on je bio u omladincima. Privukao mi je pažnju i rekao sam sportskom direktoru da bi bilo dobro da mu daju šansu kada jednom odem. Tako se i desilo, posle mog odlaska u Marselj on je ušao u prvi tim, što je jako retko u Majorki. Tada smo se sprijateljili, pošto je čuo da sam ga ja predložio. A godinu dana kasnije sam ga predložio i Zoranu Stojadinoviću, koji mu je napravio prvi veliki transfer, u Bordo - počeo je priču Stanković, pa dodao:

- Bio je sličan igrač meni, klasično levo krilo. Dobar dribler po boku, prodor jedan na jedan, pa centaršut. Odmah se videlo da je talentovan, biio je jako mlad, ali je brzo napredovao. Posle samo godinu dana u prvom timu je otišao u Bordo.

Istakao je i kako se i dalje viđa sa španskim stručnjakom.

- Pošto živim na Majorki često se viđamo. Igramo i zajedno za veterane, kada je on u mogućnosti da nam se pridruži. Pre nego što je počeo da radi kao trener pitao me je šta ja mislim o tome. Čak je i postojala ideja da sarađujemo, ali sam ja u tom periodu i dalje želeo da budem glavni trener.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

Zatim je otkrio i neke nepoznate detalje.

- Za kratak period je napravio dobar posao, tražen je na tržištu i za samo četiri-pet godina je došao do klupe Crvene zvezde, a nekome to ne uspe za celu karijeru. Uspeo je brzo da napravi dobre rezultate. U Galati je stekao veliko iskustvo kroz rad sa Domenekom Torentom, posle je osvojio duplu krunu sa Olimpijom, pa Kup Slovenije sa Celjem, s kojim je igrao četvrtfinale Lige konferencije... Veoma je posvećen svom poslu, a ima i sreće da je okružen dobrim ljudima i velikim stručnjacima. Na Majorki je redovno u društvu Pepa Gvardiole, Mikela Artete, čiji mu je brat prvi pomoćnik, tu je i Pepe Reina, igraju zajedno golf i od svih njih je mnogo naučio. Dobro mu ide, ima rezultate, a sada je u Crvenoj zvezdi koja je veliki klub. U Bordou nije imao sreće zbog loše finansijske situacije, dok se u Ajntrahtu nije odmah sve poklopilo kako treba. Jako je teško danas raditi kao trener.

Izneo je Jovan Stanković i očekivanja - evo šta misli da će Rijera doneti Zvezdi.

- Preuzima Crvenu zvezdu u jako teškom trenutku po ekipu. Za kratak period ne može mnogo da uradi, videlo se kroz ove dve utakmice sa Izraelcima da su igrači bili opterećeni i psihički rastrojeni. Jadno je sve to izgledalo. Igrački je Zvezda jača od Ber Ševe, ali ekipa nije bila psihički spremna. U Španiji se mnogo radi na tom segmentu. Ja mislim da je Rijera spreman da rehabilituje ekipu. Fizički i taktički ne može mnogo da promeni za kratko vreme, ali može na psihičkom planu, može da skine pritisak sa igrača. To će mu biti glavni posao u narednim danima do utakmice sa Česima.

Veruje da će Španac uspeti na Marakani.

- Siguran sam u to. Verujem da, i pored malo vremena, može da uvede Zvezdu u Ligu Evrope, koja je minimum za klub takvog renomea. Liga konferencije je ispod nivoa Crvene zvezde.

Govorio je i o stilu igre koji očekuje da će Zvezda imati.

- Jako dugo sam u Španiji, pre skoro 30 godina sam dobio njihovu trenersku licencu, tako da dobro znam kako se ovde radi. Svi treneri su po istom kalupu: vole da imaju posed lopte i iz poseda stvaraju šanse. Isto tako i on igra, na dug posed i traženje praznog prostora kroz kretanje igrača u slobodnim zonama. Visok pritisak, posle izgubljene lopte da se brzo osvoji nazad dok je još u toj zoni. To će verovatno vežbati u Beogradu narednih dana, jer Zvezda mora da napada, da uvek igra napadački. Svestan je on toga, zna da dolazi u veliki klub u kom se uvek očekuju pobede. Zna da će navijači uvek tražiti da vide želju kod igrača, što je nedostajalo u one dve utakmice sa Izraelcima.

1/5 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Dotakao se i Marka Arnautovića.

- Ne poznajem Arnautovića, ne znam kakav je, ali mislim da je profesionalac i da je svestan da će morati da se prilagodi novom treneru, pa šta trener dalje odluči. Na njemu kao igraču je da bude spreman.

Za kraj, zaključio je kako će Zvezda morati da reaguje i na transfer pijaci.

- Mislim da su ovom timu Crvene zvezde potrebna dva-tri pojačanja ako uspe da uđe u Ligu Evrope. Špic pogotovo, jer se protiv Ber Ševe mučila i nije postigla gol. Tu može Rijera da iskoristi svoje ime i poznanstva, jer ima kontakt sa mnogima iz sveta fudbala i sigurno će mu neko preporučiti igrače. Možeš ti da budeš koliko god hoćeš dobar trener, ali džaba ti ako nemaš prave igrače za ono što želiš. Evo, Murinjo je odmah po dolasku u Real Madrid doveo četiri-pet igrača, jer je svestan da sa timom iz prošle sezone ne može da osvaja. E sad, to naravno zavisi od finansijske moći kluba, nije danas uopšte lako dovesti igrača sa ovim cenama koje samo rastu od jednog do drugog prelaznog roka - završio je razgovor za Mozzart Sport Jovan Stanković.

Kurir Sport / Mozzart Sport

BONUS VIDEO: