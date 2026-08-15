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Svoja očekivanja pred ovaj meč izneo je trener Kragujevčana Feđa Dudić.

1/6 Vidi galeriju Feđa Dudić Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport©, Starsport/Srđan Stevanović

„Iskoristio bih priliku da čestitam Partizanu i mom kolegi Saši Iliću plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija. Sašu izuzetno cenim i kao čoveka i kao trenera, čitav život je posvetio Partizanu. Ako je neko zaslužio da vrati klub u grupnu fazu, to je sigurno on i u četvrtak mu želim sreću protiv Hetafea. Sutra smo na različitim stranama i svi želimo pobedu, ali mi je drago zbog njihovog uspeha“, poručio je Dudić.

Kormilar Kragujevčana osvrnuo se i na kadrovsku situaciju u ekipi.

„Raduje nas što smo sve kompletniji. Ristić i Isa Ba imaju sedam novih dana treninga iza sebe, konačno se u sastav vratio i Mićo Kuzmanović. Novajlija Mo je trenirao sa nama i odlučili smo da može da nam pomogne u narednih mesec dana dok se Nemanja Miletić ne oporavi. Imamo nekih povređenih igrača koji bi sigurno bili u prvih 11, ali ne bih da otkrivam sve karte. Pobeda protiv Zemuna dala nam je potrebnu mirnoću i u dobrom raspoloženju idemo u Beograd.“

Iako ulogu favorita bez oklevanja prepušta domaćinu, Dudić ne krije da u Humsku stiže sa velikim motivom da prekinu tradiciju i dođu do celog plena na Topčiderskom brdu:

„Ulogu favorita prepuštamo Partizanu na njihovom terenu, ali otkako sam u Kragujevcu, volim da igram na JNA. Bilo je tu odličnih utakmica i puno golova, više puta smo bili blizu. Kamo sreće i niko srećniji od mene ne bi bio da sutra konačno pobedimo Partizan. Nadam se odličnom fudbalskom ambijentu i velikom broju naših navijača na tribinama.“

Na komplimente Saše Ilića, koji ga je pre podne nazvao „super-trenerom“, a Radnički „potentnom ekipom“, šef struke Šumadinaca imao je spreman odgovor:

„Sigurno da godi kada to kaže legenda kluba i srpskog fudbala. Što se tiče te potentnosti, stil Radničkog je prepoznatljiv i van meča sa Zemunom. Pokušaćemo da ubrzamo igru koliko god možemo, nadamo se i malo umoru protivnika, kao i tome da će im misli možda odlutati ka Hetafeu. Naš prevashodni cilj je da postignemo gol, jer dugo čekamo na pogodak u gostima, pa ćemo odatle graditi dalje“, zaključio je Dudić.