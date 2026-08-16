Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Partizan 1:0, a trener Feđa Dudić prokomentarisao je fenomenalnu utakmicu i čestitao rivalu.
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EMOTIVNI FEĐA DUDIĆ: "Kapa do poda", srušio Partizan pa progovorio!
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Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su Partizan sa 1:0 u petom kolu Superlige Srbije.
Nakon meča u Humskoj javnosti se obratio strateg gostiju Feđa Dudić:
FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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-+ Kapa do poda ekipi. Odigrali smo fenomenalnu utakmicu. Strašno dobro taktički. Imali smo tri šanse da damo još gol. Sanjao sam pobedu, to je bio jedini klub koji nisam pobedio dok sam u Srbiji. Treneru Saši Iliću i Partizanu želim puno sreće u četvrtak - rekao je Dudić.
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