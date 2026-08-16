-+ Kapa do poda ekipi. Odigrali smo fenomenalnu utakmicu. Strašno dobro taktički. Imali smo tri šanse da damo još gol. Sanjao sam pobedu, to je bio jedini klub koji nisam pobedio dok sam u Srbiji. Treneru Saši Iliću i Partizanu želim puno sreće u četvrtak - rekao je Dudić.