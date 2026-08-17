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Sa samo 16 godina Ognjen Matanović već je zakoračio u seniorski fudbal. Ofanzivni vezista Crvene zvezde ove sezone priključen je prvom timu Grafičara, a poverenje je počeo da opravdava na najbolji mogući način. U trećem kolu Prve lige Srbije postigao je svoj prvi gol na velikoj sceni i doneo Grafosima važnu pobedu na gostovanju Voždovcu. Na asistenciju Anokića, Matanović je sjajnim pogotkom rešio utakmicu i pokazao da sa pravom nosi epitet jednog od najvećih talenata srpskog fudbala.

Matanović je prošle sezone briljirao u kadetskom timu Crvene zvezde, a dobre partije donele su mu i priliku da trenira sa prvim timom, a potom i debituje. Ove sezone napravio je novi korak I obukao ljubičasti dres, a istovremeno će da igra i za juniore Zvezde u UEFA Ligi šampiona za mlade.

- Utisci su fenomenalni. Za mene je ovo bila posebna utakmica, pre svega zbog toga što sam postigao prvi seniorski gol, ali još više zbog činjenice da je taj gol doneo ekipi tri važna boda. Voždovac je veoma borbena i kvalitetna ekipa i znali smo da nas čeka teška utakmica. Morali smo da budemo maksimalno koncentrisani svih 90 minuta i da verujemo u sebe do kraja - kaže Matanović.

Prvi seniorski gol sa samo 16 godina sigurno je nešto što ćeš dugo da pamtiš?

Tako je. Prvi seniorski gol je nešto što svaki fudbaler pamti i srećan sam što se meni dogodio već sada. Ali, trudim se da ne gledam previše unazad i da se ne zadovoljim time. Ovo mi je samo dodatna motivacija da još više radim i napredujem. Želim da iz svake utakmice izvučem nešto novo i da svakim danom budem sve bolji.

00:58 Ognjen Matanović gol za Grafičar Izvor: YouTube/Zvezda TV

Koliko ti odgovara igra Grafičara i činjenica da deliš teren sa momcima koje poznaješ iz Crvene zvezde?

- U mlađim kategorijama Crvene zvezde navikao sam na malo drugačiji stil igre i na to da imamo više lopte u nogama. Sada se polako privikavam na stil Grafičara i na seniorski fudbal, koji je dosta zahtevniji i fizički i taktički. Potrebno je vreme da se sve to prilagodi, ali mislim da iz utakmice u utakmicu sve više razumem šta se od mene traži. Kao što ste pomenuli, mnogo mi znači i to što na terenu imam momke sa kojima sam ranije igrao u mlađim kategorijama Zvezde, kao i u reprezentativnim selekcijama. Tu su i stariji igrači koji nam stalno pomažu i daju savete, kao što su Lazić i Furtula. Njihovo iskustvo nam mnogo znači i trudim se da svaki savet zapamtim i primenim.

Konkurencija u Prvoj ligi Srbije nikada nije bila teža, a svaki bod je važan u borbi za očuvanje statusa. Koliko može Grafičar, sa ubedljivo najmlađim timom u prvenstvu?

- Prva liga Srbije je veoma jaka i mislim da je ove sezone posebno zahtevna. Za nas je praktično svaka utakmica kao derbi, jer svaki bod može da bude veoma važan na kraju sezone. Svesni smo da smo najmlađa ekipa u ligi, ali mislim da to ne treba da nam bude izgovor. Imamo kvalitet, imamo energiju i imamo igrače koji žele da se dokažu. Naravno, biće teških utakmica i biće trenutaka kada neće ići sve kako želimo, ali verujem da svojim možemo da ostvarimo naš cilj i izborimo opstanak. Najvažnije je da ostanemo zajedno i da verujemo jedni u druge.

Sledeća utakmica je protiv Loznice, na vašem terenu. Da li prvi seniorski gol donosi dodatno samopouzdanje pred taj duel?

- Svaki gol donese samopouzdanje, ali ne smemo da se opustimo zbog jedne utakmice. Protiv Loznice nas čeka novi meč i nova prilika da osvojimo bodove. Igramo kod kuće i sigurno je da želimo da pred svojim navijačima pokažemo koliko možemo. Na svaku utakmicu izlazimo sa istim ciljem, da pobedimo. Tako će biti i sada.

Imaš li već zacrtane lične ciljeve za ovu sezonu? Da li postoji broj golova ili asistencija koji bi voleo da dostigneš?

- Moje ambicije su pre svega vezane za ekipu. Želim da ostvarimo što bolji plasman u ligi i da zajedno ostvarimo cilj koji smo postavili. Kada je reč o mojim ličnim ambicijama, naravno da želim da postignem što više golova i zabeležim što više asistencija. Ali, ne želim da sebi postavljam neki pritisak kroz brojke. Mnogo mi je važnije da napredujem kao igrač, da imam što više minuta, da učim iz svake utakmice i da budem koristan ekipi. Ako budem radio kako treba, verujem da će i golovi i asistencije doći.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Matanović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Instagram / crvenazvezdafk_os, Www.crvenazvezdafk.com

Prati te epitet jednog od najtalentovanijih igrača omladinske škole Crvene zvezde, a i generalni direktor Zvezdan Terzić je o tebi govorio u superlativima. Da li ti je to teret ili vetar u leđa, posebno imajući u vidu da imaš tek 16 godina?

- Ne stvara mi pritisak. Naravno da je lepo kada takve reči dolaze od direktora Crvene zvezde i ljudi iz kluba, ali to mi je pre svega motivacija. Svestan sam da sa takvim pohvalama dolaze i određena očekivanja, ali trudim se da ne razmišljam previše o tome. Znam da me čeka još mnogo rada i da ništa ne može da se postigne samo na osnovu talenta. Moram svakog dana da napredujem i da zaslužim svaku novu priliku.

Ove sezone ćeš, pored Grafičara, nastupati i za juniore Crvene zvezde u UEFA Ligi šampiona za mlade. Koliko ti znači mogućnost da igraš na toliko različitih nivoa?

- Mnogo mi znači. Mislim da je za mladog igrača veoma važno da ima što više kvalitetnih utakmica. Seniorski fudbal mi donosi iskustvo, duel igru i odgovornost, dok mi utakmice sa juniorima Zvezde daju priliku da igram protiv najboljih mladih ekipa u Evropi. To je odlična kombinacija za moj razvoj. Želim da iskoristim svaki minut koji dobijem, bez obzira na to za koji tim igram - zaključuje Matanović.

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