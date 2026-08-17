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Fudbalski klub Partizan izdao je važno saopštenje za navijače koji planiraju da putuju u Madrid na utakmicu protiv Hetafea.

Očekuje se da veliki broj pristalica crno-belih krene put španske prestonice, između ostalog i zbog gotovo svakodnevnih direktnih letova iz Beograda. Ipak, organizaciju gostovanja komplikuju strogi bezbednosni propisi.

FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Španska policija proglasila je utakmicu susretom visokog rizika, zbog čega na dan njenog odigravanja neće biti dozvoljena prodaja ulaznica na stadionu.

- Zbog rigoroznih propisa Kraljevine Španije i činjenice da je utakmica protiv Hetafea proglašena utakmicom visokog rizika, na dan utakmice neće biti prodaje ulaznica - saopštio je Partizan.

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