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Etiopija se kandidovala za domaćina Kupa afričkih nacija 2028. godine, saopštio je Fudbalski savez te zemlje.

1/8 Vidi galeriju Senegal - Maroko Kup afričkih nacija Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Fudbalski savez je saopštio da predlog, koji ima podršku vlade, potvrđuje punu spremnost nacije da bude domaćin najvećeg fudbalskog događaja u Africi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Etiopija je u tri navrata bila domaćin Kupa afričkih nacija, 1962, 1968. i 1976. godine, ali njena fudbalska infrastruktura znatno zaostaje za drugim zemljama na kontinentu.

Prošle sezone zemlja je imala samo jedan stadion koji je Afrička fudbalska konfederacija (CAF) odobrila za korišćenje, ali je u toku otvaranje novog stadiona i sportskog kompleksa u Adis Abebi.

Taj objekat u glavnom gradu mogao bi da bude jedna od lokacija turnira, ali veliko pitanje ostaje da li Etiopija ima dovoljno stadiona koji ispunjavaju uslove za organizaciju takmičenja 24 reprezentacije na više lokacija, naveo je BBC.

Smatra se da određeni broj postojećih regionalnih objekata ne ispunjava standarde kada je reč o infrastrukturi, sadržajima i ukupnim zahtevima za organizaciju utakmica.

Etiopija je svoje domaće kvalifikacione utakmice za ovogodišnje Svetsko prvenstvo igrala na neutralnim terenima u Maroku i Ruandi, ali je ranije ove godine bila domaćin utakmica u Dire Davi.

Predsednik CAF Patris Motsepe rekao je prošlog meseca da je njegova organizacija dobila uzbudljive kandidature za domaćinstvo Kupa afričkih nacija.

Bocvana, Namibija, Južna Afrika i Zimbabve početkom ove godine objavile su zajedničku kandidaturu za organizaciju završnog turnira 2028. godine.

Uprkos izveštajima da bi Maroko, domaćin izdanja 2025, mogao ponovo da organizuje turnir za dve godine, BBC Sport Afrika preneo je da ta zemlja nije u konkurenciji i da je umesto toga usredsređena na pripreme za zajedničku organizaciju Svetskog prvenstva 2030. sa drugim domaćinima.

Burkina Faso, Mali i Niger, tri zemlje kojima upravljaju vojne vlasti, izrazile su interesovanje za zajedničku organizaciju turnira 2032. godine.

Naredni Kup afričkih nacija održaće se u Keniji, Tanzaniji i Ugandi od 19. juna do 17. jula 2027, čime će se takmičenje prvi put od 1976. godine kada je održano u Etiopiji, vratiti u istočnu Afriku.

Etiopija je osvojila titulu na domaćem terenu 1962. godine, ali je reprezentacija koja zauzima 143. mesto na svetu i 43. u Africi, od poslednjeg domaćinstva uspela da se plasira na završni turnir samo tri puta.

Poslednji put nastupila je 2021. godine, kada je završila na poslednjem mestu u grupi sa Kamerunom, Burkinom Faso i Zelenortskim Ostrvima, bez ijedne pobede.

Etiopija je u preliminarnoj rundi kvalifikacija za naredni turnir eliminisala Sao Tome i Prinsipe i igraće u kvalifikacionoj Grupi J, zajedno sa Senegalom, Mozambikom i Sudanom.

Posle 2028. godine Kup afričkih nacija održavaće se na svake četiri godine.