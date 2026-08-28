Četvrtak uveče doneo je dvostruki potop za srpske večite rivale.
Fudbal
POJAVIO SE SNIMAK! PARTIZAN JE OŠTEĆEN PROTIV HETAFEA? Fudbaler sa dve ruke obara Čumića, sudija ne svira ništa, VAR se ne javlja! Pogledajte SPORNU SITUACIJU!
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Zvezda je u Češkoj proćerdala beogradskih 3:0 i porazom od 5:1 od Viktorije ispala iz Lige Evrope, dok je Partizan, s druge strane, završio kvalifikacije za Ligu konferencija.
Pobeda od 2:1 protiv Hetafea na domaćem terenu nije bila dovoljna da poništi poraz iz Madrida (3:1), pa su crno-beli ostali potpuno bez evropske jeseni.
Duel u Humskoj obeležila je i jedna sporna situacija u prvom poluvremenu.
Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Posle sjajnog prodora Dembe Seka i pogođene stative, lopta se odbila pravo na peterac do Nikole Čumića. Krilni fudbaler Partizana tada je s leđa srušen sa dve ruke, ali je glavni arbitar ostao nem, dok je reakcija VAR sobe potpuno izostala.
Pogledajte su situaciju:
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