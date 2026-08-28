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Zvezda je u Češkoj proćerdala beogradskih 3:0 i porazom od 5:1 od Viktorije ispala iz Lige Evrope, dok je Partizan, s druge strane, završio kvalifikacije za Ligu konferencija.

Pobeda od 2:1 protiv Hetafea na domaćem terenu nije bila dovoljna da poništi poraz iz Madrida (3:1), pa su crno-beli ostali potpuno bez evropske jeseni.

Duel u Humskoj obeležila je i jedna sporna situacija u prvom poluvremenu.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Posle sjajnog prodora Dembe Seka i pogođene stative, lopta se odbila pravo na peterac do Nikole Čumića. Krilni fudbaler Partizana tada je s leđa srušen sa dve ruke, ali je glavni arbitar ostao nem, dok je reakcija VAR sobe potpuno izostala.

Pogledajte su situaciju: