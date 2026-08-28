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Fudbaleri Partizana stavili su tačku na evropsku sezonu pobedom nad Hetafeom od 2:1 u Humskoj, ali je to bilo nedovoljno da se nadoknadi minus iz prvog susreta. Španci su slavili u prvom meču sa 3:1 i sa ukupnih 4:3 izborili prolaz dalje.

Tako je Partizan drugo leto uzastopno ostao bez evropske jeseni, a novi neuspeh doneće crno-belima probleme i na UEFA rang-listi.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Iako su tokom ovogodišnjih kvalifikacija osvojili 2.500 bodova zahvaljujući pet pobeda, Partizan neće uspeti da zadrži značajan deo svog dosadašnjeg učinka.

Naime, iz petogodišnjeg obračuna brišu se bodovi osvojeni u sezoni 2021/22, kada je klub iz Humske stigao do čak 7.000 bodova.

Kada se taj učinak ukloni iz računice, Partizan će narednu evropsku sezonu dočekati sa svega 17.500 bodova. To je podatak koji dovoljno govori o padu crno-belih na evropskoj sceni.

Partizan se trenutno nalazi na 108. poziciji UEFA rang-liste, što je 16 mesta slabije nego na kraju prethodne sezone. Međutim, ni tu ne mora biti kraj pada.

Tokom aktuelne evropske sezone klubovi koji se nalaze iza Partizana imaće priliku da sakupe nove bodove i dodatno ugroze poziciju beogradskog kluba.

Sa 17.500 bodova, crno-beli će imati najslabiji petogodišnji koeficijent još od sezone 2017/18. Tada su imali 17.000 bodova.

JOŠ VEĆI PROBLEM STIŽE SLEDEĆEG LETA

Situacija bi mogla da postane još ozbiljnija naredne godine.

Tada će iz petogodišnjeg perioda biti izbrisano još 8.000 bodova, osvojenih u sezoni 2022/23. To je ujedno i poslednja sezona u kojoj je Partizan uspeo da izbori evropsku jesen.

Ukoliko crno-beli do tada ne uspeju da poprave svoj evropski učinak, očekuje ih novi pad na UEFA listi.

1/14 Vidi galeriju Grobari na Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

A slabiji koeficijent ne znači samo lošiju poziciju na rang-listi. On može da donese i mnogo nepovoljniji status tokom evropskih kvalifikacija, kao i teže potencijalne protivnike na žrebovima.

Partizanu sada ostaje da se okrene domaćoj sceni. Prvi cilj biće da kroz prvenstvo i Kup izbori plasman u Evropu, a zatim da u narednom evropskom ciklusu konačno prekine negativan trend.

Jer crno-belima su, više nego ikada, potrebni evropski rezultati i bodovi kako bi zaustavili slobodan pad na UEFA rang-listi.

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