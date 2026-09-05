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Real Madrid doživeo je prvi poraz od povratka Žozea Murinja na klupu "kraljevskog kluba", pošto je Betis slavio sa 1:0, ali jedan detalj sa utakmice izazvao je posebnu pažnju ljubitelja fudbala.

U samoj završnici meča, pri rezultatu 1:0 za domaće, Karlos Espi je zatresao mrežu Betisa spektakularnim makazicama i izazvao oduševljenje među saigračima.

Ipak, slavlje Reala kratko je trajalo.

1/5 Vidi galeriju Karlos Espi na meču protiv Betisa Foto: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Pablo Garcia Sacristan/PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia

Kakav gol, a onda se javio VAR

Lopta je nakon centaršuta stigla do mladog napadača, koji je atraktivnim udarcem iz vazduha savladao golmana Alvara Valjesa.

Bio je to pogodak koji bi bez dileme mogao da konkuriše za jedan od najlepših golova sezone, ali je nakon VAR provere usledio hladan tuš za Madriđane.

Gol je poništen zbog ofsajda u začetku akcije!

Pogledajte spektakularne makazice Karlosa Espija:

Drama do samog kraja

Real je i nakon poništenog gola nastavio da napada, a u sudijskoj nadoknadi dobio je priliku da sa penala spasi bod.

Kilian Mbape preuzeo je odgovornost, ali je njegov udarac sa bele tačke zaustavio sjajni golman Betisa Alvaro Valjes. Betis je tako sačuvao minimalnu prednost i naneo Realu prvi poraz u sezoni, odnosno prvi poraz Žozeu Murinju od povratka na klupu Madriđana.

Jedini gol na utakmici postigao je Troj Parot u 81. minutu, a Real je nakon spektakularnog, ali poništenog pogotka Espija i promašenog penala Mbapea ostao praznih ruku.

Za Murinja i njegov tim ovo je bio bolan poraz, ali će se o potezu mladog Espija sigurno još dugo pričati - čak iako njegov spektakularni pogodak, na kraju, nije priznat.