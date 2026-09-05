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FK Partizan petu godinu zaredom nije uspeo da se domogne evropskih UEFA takmičenja, ali bez obzira na neuspeh deluje da su crno-beli u blagom usponu forme.

Činjenica da je u proteklih nekoliko nedelja bilo dosta turbulencija oko kluba, prvo ostavki, a onda i ostanka celokupne uprave i trenera, svakako su ostavile posledice na igrače.

Veruje u sebe i svoj tim - Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Turbulencije u Humskoj

Trener Saša Ilić bio je pred odlaskom, pa se onda kao i uprava vratio u klub, jer su to od njih zatražili oni najverniji navijači - Grobari, svojim saopštenjem. Deceniju Partizan nije konkurentan Crvenoj zvezdi u domaćim okvirima, a sada stiže na popularnu Marakanu iz zone ispadanja, sa svega sedam bodova na kontu.

Međutim, u večitim derbijima nema favorita. Niko ne može da bude siguran 100 odsto u pobedu. Svestan je toga i Saša Ilić koji je čak 31 put igrao protiv Crvene zvezde kao fudbaler. Veruje mladi trener u svoje igrače i nada se čudu, odnosno pobedi.

Štoperi Partizana Nikola Simić i Stefan Mitrović Foto: Marta Lopez / imago sportfotodienst / Profimedia

Trojica ili dvojica štopera

Gol Partizana u 180. derbiju trebalo bi da čuva Miloš Krunić, koji je od početka sezone sigurnija varijanta. U odbrani velika dilema. Hoće li Saša Ilić izaći sa trojicom, ili dvojicom štopera. A, tu je i problem desnog beka posle prodaje Milana Roganovića u Genk. Deluje da je njegova prirodna zamena Vukašin Đurđević, mada se na tom mestu nameće i Stefan Milić.

Ako se trener crno-belih odluči na pojačanu odbranu igraće sa trojicom štopera, a njih će činiti Nikola Simić, Stefan Mitrović i novajlija Sidni Lima, koji je stigao pre neki dan iz portugalske Santa Klare. U slučaju da zaigra sa dva štopera i dvojicom bekova, štoperski tandem činiće mladi Simić i Brazilac Lima. Na levom beku biće Nigerijac Samson, dok je talentovani i mladi reprezentativac Srbije Stefan Petrović otpisan, iako je na poslednjem derbiju bio najbolji Partizanov igrač.

1/10 Vidi galeriju Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Baba i četiri ofanzivca

U sredini terena, na mestu defanzivnog veznog treba očekivati iskusnog Idriza Babu, sa iskustvom iz španske La Lige i Segunde. Po bokovima, sa desne strane igraće Demba Sek, a sa leve Igor Miladinović, koji je blistao protiv OFK Beograda, posebno ubacivanjem u sredinu, preciznim šutevima i asistencijama.

Milan Vukotić igra na visokom nivou od početka sezone i on će uz imenjaka Milana Aleksića biti najvažnija karika u veznom redu Partizana. U konkurenciji za krilne pozicije su Ibrahim Zubairu, koji je vraćen posle dvonedeljne kazne i koji je uvek igrao dobro protiv Crvene zvezde. Tu su i Nikola Čumić i Šaka Traore, ali deluje da bi ova tri igrača šansu pre svega mogli da dobiju sa klupe.

Milan Vukotić, fudbaler Partizana igra u odličnoj formi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Že ispred Kojzeka

U napadu, mestu u startnoj postavi bliži je Brazilac Marinjo do Santos Žeferson, ili samo Že, koji svojom korpulencijom i snagom može da napravi problem odbrani Crvene zvezde. Posebno ako bude imao pomoć da pritisne zadnju liniju crveno-belih. Erik Kojzek bi trebalo da bude adut sa klupe.

Partizan (4-1-4-1): Krunić - Milić, Simić, Lima, Samson - Baba - Sek, Vukotić, Aleksić, Miladinović - Že. Trener: Saša Ilić.