OVO JE TIM PARTIZANA ZA 180. VEČITI DERBI: Saša Ilić izvodi sve najbolje što ima! Uz jedan VELIKI PROBLEM...
FK Partizan petu godinu zaredom nije uspeo da se domogne evropskih UEFA takmičenja, ali bez obzira na neuspeh deluje da su crno-beli u blagom usponu forme.
Činjenica da je u proteklih nekoliko nedelja bilo dosta turbulencija oko kluba, prvo ostavki, a onda i ostanka celokupne uprave i trenera, svakako su ostavile posledice na igrače.
Turbulencije u Humskoj
Trener Saša Ilić bio je pred odlaskom, pa se onda kao i uprava vratio u klub, jer su to od njih zatražili oni najverniji navijači - Grobari, svojim saopštenjem. Deceniju Partizan nije konkurentan Crvenoj zvezdi u domaćim okvirima, a sada stiže na popularnu Marakanu iz zone ispadanja, sa svega sedam bodova na kontu.
Međutim, u večitim derbijima nema favorita. Niko ne može da bude siguran 100 odsto u pobedu. Svestan je toga i Saša Ilić koji je čak 31 put igrao protiv Crvene zvezde kao fudbaler. Veruje mladi trener u svoje igrače i nada se čudu, odnosno pobedi.
Trojica ili dvojica štopera
Gol Partizana u 180. derbiju trebalo bi da čuva Miloš Krunić, koji je od početka sezone sigurnija varijanta. U odbrani velika dilema. Hoće li Saša Ilić izaći sa trojicom, ili dvojicom štopera. A, tu je i problem desnog beka posle prodaje Milana Roganovića u Genk. Deluje da je njegova prirodna zamena Vukašin Đurđević, mada se na tom mestu nameće i Stefan Milić.
Ako se trener crno-belih odluči na pojačanu odbranu igraće sa trojicom štopera, a njih će činiti Nikola Simić, Stefan Mitrović i novajlija Sidni Lima, koji je stigao pre neki dan iz portugalske Santa Klare. U slučaju da zaigra sa dva štopera i dvojicom bekova, štoperski tandem činiće mladi Simić i Brazilac Lima. Na levom beku biće Nigerijac Samson, dok je talentovani i mladi reprezentativac Srbije Stefan Petrović otpisan, iako je na poslednjem derbiju bio najbolji Partizanov igrač.
Baba i četiri ofanzivca
U sredini terena, na mestu defanzivnog veznog treba očekivati iskusnog Idriza Babu, sa iskustvom iz španske La Lige i Segunde. Po bokovima, sa desne strane igraće Demba Sek, a sa leve Igor Miladinović, koji je blistao protiv OFK Beograda, posebno ubacivanjem u sredinu, preciznim šutevima i asistencijama.
Milan Vukotić igra na visokom nivou od početka sezone i on će uz imenjaka Milana Aleksića biti najvažnija karika u veznom redu Partizana. U konkurenciji za krilne pozicije su Ibrahim Zubairu, koji je vraćen posle dvonedeljne kazne i koji je uvek igrao dobro protiv Crvene zvezde. Tu su i Nikola Čumić i Šaka Traore, ali deluje da bi ova tri igrača šansu pre svega mogli da dobiju sa klupe.
Že ispred Kojzeka
U napadu, mestu u startnoj postavi bliži je Brazilac Marinjo do Santos Žeferson, ili samo Že, koji svojom korpulencijom i snagom može da napravi problem odbrani Crvene zvezde. Posebno ako bude imao pomoć da pritisne zadnju liniju crveno-belih. Erik Kojzek bi trebalo da bude adut sa klupe.
Partizan (4-1-4-1): Krunić - Milić, Simić, Lima, Samson - Baba - Sek, Vukotić, Aleksić, Miladinović - Že. Trener: Saša Ilić.