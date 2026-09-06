"Volim da igram ovakve utakmice u fudbalskoj atmosferi, bez obzira da li vređaju naše igrače, mene... Ja volim kad ima publike na stadionu. Čestitam, jer je Mačva sigurno jedan pozitivan primer, da ljudi vole svoj klub. Nema kolege, čestitam drugom kolegi na fer i korektnoj utakmici, bez obzira na ovo pred kraj. Ovo je nešto što se ne sme dešavati u Srbiji, ne samo meni, nego bilo kome. Ružno je to što se desilo. Što je kolega rekao, nisam mu ništa progovorio. Takvu uvredu da dobijem, mislim da nije u redu. Srećom, bio je sudija tu, i nadam se da te stvari u budućnosti neće ponavljati", naveo je Feđa Dudić.