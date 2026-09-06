"TAKVU UVREDU DA DOBIJEM... MISLIM DA TO NIJE U REDU!" Feđa Dudić u centru pažnje: "Ovo je nešto što se ne sme dešavati!"
Susret između Mačve i Radničkog protekao je u odličnoj atmosferi pred velikim brojem gledalaca, među kojima je bio i značajan broj navijača iz Kragujevca. Osim samog terena, uslovi za igru u Šapcu bili su idealni.
Gosti iz Kragujevca imali su nekoliko izuzetnih prilika i verovatno su bili bliži pobedi, ali je utakmica ipak završena bez golova (0:0). Međutim, završnicu susreta obeležile su scene kojima nije mesto u našem fudbalu.
Nakon gužve u samom finišu, trenera Mačve Nemanju Glušicu sudija je sankcionisao crvenim kartonom. O ovom detalju po završetku meča govorio je šef stručnog štaba Radničkog, Feđa Dudić.
"Volim da igram ovakve utakmice u fudbalskoj atmosferi, bez obzira da li vređaju naše igrače, mene... Ja volim kad ima publike na stadionu. Čestitam, jer je Mačva sigurno jedan pozitivan primer, da ljudi vole svoj klub. Nema kolege, čestitam drugom kolegi na fer i korektnoj utakmici, bez obzira na ovo pred kraj. Ovo je nešto što se ne sme dešavati u Srbiji, ne samo meni, nego bilo kome. Ružno je to što se desilo. Što je kolega rekao, nisam mu ništa progovorio. Takvu uvredu da dobijem, mislim da nije u redu. Srećom, bio je sudija tu, i nadam se da te stvari u budućnosti neće ponavljati", naveo je Feđa Dudić.
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