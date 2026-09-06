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Početak utakmice bio je više nego uzbudljiv, pošto je Partizan poveo već u prvom minutu, a do 27. je Zvezda uspela da preokrene rezultat.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Drugi gol koji je Mirko Ivanić postigao sa bele tačke dogodio se nakon penala koji je posle VAR intervencije, glavni arbitar Nenad Minaković, pretočio u kazneni udarac.

Svi na Partizanovoj klupi su skočili nakon ove odluke, međutim, Minaković je dosudio penal i to je bilo to.

Pogledajte tu situaciju o procenite sami!

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