Pogledajte kako je VAR odlučio o penalu za Crvenu zvezdu u derbiju protiv Partizana.
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PENAL ZA CRVENU ZVEZDU U DERBIJU! Procenite sami? VAR je rekao svoje! U Partizanu besni! (VIDEO)
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Crvena zvezda je dočekala Partizan u 180. večitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić".
Početak utakmice bio je više nego uzbudljiv, pošto je Partizan poveo već u prvom minutu, a do 27. je Zvezda uspela da preokrene rezultat.
FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport
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Drugi gol koji je Mirko Ivanić postigao sa bele tačke dogodio se nakon penala koji je posle VAR intervencije, glavni arbitar Nenad Minaković, pretočio u kazneni udarac.
Svi na Partizanovoj klupi su skočili nakon ove odluke, međutim, Minaković je dosudio penal i to je bilo to.
Pogledajte tu situaciju o procenite sami!
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