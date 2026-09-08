Slušaj vest

Istanbulski klub smatra da je odluka nepravedna, posebno jer, prema njihovim tvrdnjama, fudbaler Fenerbahčea Milan Škrinijar, koji je tokom utakmice provocirao Vlahovića, nije disciplinski procesuiran.

"Upućivanje našeg fudbalera Dušana Vlahovića Disciplinskom odboru zbog rasprave sa protivničkim igračem tokom utakmice protiv Fenerbahčea konkretan je pokazatelj koliko je turski fudbal udaljen od principa pravde i jednakosti", navodi se u saopštenju Bešiktaša.

Klub tvrdi da je Dušan Vlahović tokom čitavog meča bio izložen provokacijama protivničkog fudbalera, zbog čega smatra da je odluka Fudbalskog saveza Turske neprihvatljiva.

"Tamo gde protivnički igrač, koji je svojim postupcima i rečima tokom utakmice provocirao našeg fudbalera, nije upućen Disciplinskom odboru, upućivanje Dušana Vlahovića je neprihvatljivo", poručili su iz Bešiktaša.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Bešiktaš se posebno osvrnuo i na rad VAR sistema, kao i na način na koji je televizijski prenos prikazao sporni trenutak.

"Ako je odluka doneta na osnovu snimaka televizijskog prenosa, da li vam je televizija dostavila samo snimak našeg igrača? Ako VAR može da prati oba fudbalera iz svih uglova tokom incidenta na terenu, zašto nije bilo potrebe da pozove sudiju da pogleda situaciju?", upitali su iz istanbulskog kluba.

Iz Bešiktaša su nezadovoljni i televizijskim prenosom, uz tvrdnju da je u prvi plan stavljen Vlahović, dok Škrinijar nije prikazan u spornoj situaciji.

"Televizija koja je obavezna da emituje program u skladu sa principima objektivnosti i jednakosti takođe je podbacila načinom na koji je prikazala ovu situaciju. Dok je naš fudbaler prikazan na ekranu, protivnički igrač nije, čime su prekršeni principi sportskog prenosa", navodi se u saopštenju.

Bešiktaš je na kraju jasno stavio do znanja da se ne slaže sa odlukom i načinom na koji je ceo slučaj tretiran.