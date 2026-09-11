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FK Dubočica iz Leskovca dovela je novo pojačanje, a član ekipe koja igra Prvu ligu Srbije postao je Emil Robak.

Zanimljivost za Emila Robaka je da je bio u omladinskom timu Milana, a roso-neri su ga 2020. godine platili čak 1.500.000 evra švedskom Hamarbiju.

Emil Robak
Emil Robak na debiju za Milan protiv Đenove Foto: Fabrizio Carabelli / IPA / IPA / Profimedia

Debitovao na San Siru 

Emil Robak je rođen u Norčepingu, u Švedskoj 2003. godine. Poreklom je iz Gambije, igra na mestu levog krila, a u dosadašnjoj karijeri je nosio dres Milana, Nordsjelanda, tajlandskog Muangtong junajteda, Norčepinga i Hamarbija, gde je počeo karijeru.

U Leskovac je stigao kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor do juna 2028. godine. Emil Robak igrao je i za prvi tim Milana u Kupu protiv Đenove u januaru 2022. godine.

Maldini verovao Zlatanu 

Ono što je zanimljivo za Robaka jeste meteorski uspon u mlađim kategorijama, što je i dovelo do transfera u Milan. Ključnu ulogu u ovom transferu odigrao je Zlatan Ibrahimović, koji je bio suvlasnik Hamarbija. Lično je trenirao s Robakom tokom pauze zbog pandemije koronavirusa. Prepoznavši njegov potencijal, Ibra ga je preporučio upravi Milana s Paolom Maldinijem na čelu.

Robak je prošao kroz mlađe selekcije Švedske (U17, U19), ali je zbog specifičnih fizičkih predispozicija - izuzetne brzine, visine (186 cm) i snage - u ranoj mladosti često poređen sa najtalentovanijim afričko-skandinavskim napadačima.

Emil Robak Foto: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, Fabrizio Carabelli / IPA / IPA / Profimedia, Matteo Gribaudi / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Misteriozni nestanak 

U Milan je stogao zajedno sa Srbinom Markom Lazetićem, kojeg je Milan platio Crvenoj zvezdi 4.500.000 evra. Njih dvojica zajedno su igrali Primaveru i bili tandem roso-nera u mlađim kategorijama.

Tokom oktobra 2023. Emil Robak bio je u centru medijske pažnje kada je misteriozno nestao na 14 dana. Čelnici Norčepinga su javno objavili da se ne javlja na telefone i da ne dolazi na treninge. Na sreću, pronađen je živ i zdrav, a kasnije je objašnjeno da se borio s psihičkim pritiskom i privatnim problemima.

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