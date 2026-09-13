od činjenica se ne može pobeći

od činjenica se ne može pobeći

Slušaj vest

Partizan je posle devet kola Superlige Srbije pao na 13. mesto, odnosno pretposlednju poziciju na tabeli, a evropska avantura je ponovo završena pre vremena.

Zato se nameće pitanje koje će podeliti Grobare:

1/12 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

"Ja bih da igram još malo…“, dobro je poznata pesma navijača Partizana - kao omaž legendi crno-belih i rekorderu po broju utakmica Saši Iliću.

Ali možda je vreme da Saša zapeva:

"Ti stavi tačku, ja bih da odem malo..."

Saša Ilić jeste legenda Partizana, ali legenda nije trenerska licenca. To što je neko ostavio neizbrisiv trag kao fudbaler ne znači automatski da će biti uspešan i na klupi. A posle svega što se crno-belima dogodilo ove sezone, pitanje više nije neprijatno - postalo je neizbežno.

Partizan je ponovo ostao bez Evrope, a u domaćem prvenstvu je posle devet kola pao na pretposlednje mesto. Poslednji udarac stigao je protiv Vojvodine, koja je slavila u Humskoj sa 3:2.

To više nije jedan loš rezultat, već ozbiljan kontinuitet problema. Crno-beli su već ranije bili duboko u zoni opasnosti, a sada je situacija postala još alarmantnija.

Posebno je zanimljiva situacija koja se dogodila nakon poraza od Mladosti u Lučanima 3:1. Tada je Saša Ilić praktično bio pred odlaskom, ali je ostao uz ekipu uz poruku da će „odraditi još taj meč“ protiv Hetafea.

Međutim, taj meč nije bio kraj. Ilić je ostao na klupi Partizana i nakon evropskog duela, a usledila su još dva nova poraza – od Crvene zvezde, a potom i od Vojvodine.

Dakle, ono što je tada trebalo da bude oproštajni meč pretvorilo se u nastavak agonije. Umesto preokreta, Partizan je dobio još dva neuspeha, a situacija na tabeli postala je još alarmantnija.

I zato je vreme za pitanje koje niko u Partizanu ne bi smeo da izbegne - da li Saša Ilić može da izvuče ekipu iz ove situacije?

Jer Partizan nije klub u kojem je dovoljno reći: "Sale je samo jedan." U istoriji kluba zauzima posebno mesto i to mu niko nikada neće oduzeti. Ali kada sedneš na klupu Partizana, moraš da pokažeš i trenersko znanje, autoritet, ideju, reakciju i sposobnost da ekipu podigneš kada je najteže.

Navijači ne žive od uspomena. Oni žele Partizan koji pobeđuje.

Anketa Da li je vreme za odlazak Saše Ilića sa klupe Partizana? Da 56.21% Ne 34.47% Otkaz-odmah 9.32%

BONUS VIDEO: