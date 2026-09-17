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Bivši as Partizana i Vojvodine Ljubomir Vorkapić prokomentarisao je nedavni prvenstveni okršaj svojih nekadašnjih klubova u Superligi Srbije.

„Lale” su odnele sva tri boda iz Humske pobedom od 3:2, dok se Partizan nakon ovog poraza našao u nezavidnoj situaciji, na samom dnu tabele, gde trenutno zauzima pretposlednje mesto.

Ovakav ishod samo je dodatno ogolio duboku krizu i izuzetno loše stanje u kojem se beogradski klub trenutno nalazi.

"Partizan nema igrače, koji su to igrači? Ekipa nema nekog jasnog lidera, možda tri četiri igrača iz aktuelnog tima mogu da iznesu ozbiljnu sezonu, kod ostalih to ne vidim. Ali ajde što nemaš igrače, nemaš ni sistem. Kako da se stvore novi igrači, ko da dođe u klub koji se raspada?", pita se Vorkapić u razgovoru za "Mozzart sport".

Poseban akcenat u svojoj analizi Vorkapić je stavio na nastup Dembe Seka.

"Kakav je to igrač? Donese više štete nego dobrog. Da je igrao u mojoj generaciji Partizana, već bi odavno dobio batine. Ne bi bio sa nama uopšte u grupi! Jednom bi mu se skrenula pažnja, da nije sam na terenu, da treba da igra za tim, a već sledeći put bi dobio batine. Neko bi mu izlupao šamare u svlačionici. Koliko je njemu lopti potrebno? Uzmi loptu pa sam igraj pored terena negde, žongliraj. To nikako neko da mu kaže, da ono što on igra nije fudbal", kaže i dodaje:

"Zamislite da Demba Sek ovako igra kod Ivice Osima, pa na tribinama bi bio odavno! Rekao bi mu: ‘Sine, nisi ti za fudbal, uzmi loptu pa sa njom u cirkus pa žongliraj’. Da li je moguće da on izađe na golmana iskosa i šutira iz mrtvog ugla? Nestvarno, zaista".

1/6 Vidi galeriju Partizan - Vojvodina Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na kraju se osvrnuo i na celokupnu situaciju u Humskoj i zaključio: