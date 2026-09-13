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17:22

17' Vode gosti!

Posle kornera i karambola u kaznenom prostoru Vojvodina dolazi do gola - 0:1!

17:18

13' Že se obrukao!

Bio je sebičan, imao je Čumića desno, ali je odlučio da dribla i na kraju sve upropasti...

17:14

10' Šansa za Partizan!

Čumić se loše se snašao u završnici - Rosić siguran!

17:11

6' Gosti imaju terensku inicijativu!

Vojvodina konkretnija i agresivnija od starta utakmice.

17:06

Prvo poluvreme!

Počela je utakmica u Humskoj!

16:18

Sastavi!

PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić - Milić, Simić, Lima, Petrović - Baba, Aleksić - Čumić, Miladinović, Zubairu - Že

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić - Nikolić, Mašović, Suč, Sukačev - Petrović, Kokanović - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnović

16:13

Doborodošli na lajv prenos meča Partizan - Vojvodina!

Crno-beli jure pobedu i beg sa dna superligaške tabele!