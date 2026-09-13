Partizan - Vojvodina 0:1
derbi
PARTIZAN - VOJVODINA! Šok u Humskoj! Crno-beli gube!
Fudbaleri Partizana dočekuju od 17.00 ekipu Vojvodine u devetom kolu Superlige Srbije.
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17:18
13' Že se obrukao!
Bio je sebičan, imao je Čumića desno, ali je odlučio da dribla i na kraju sve upropasti...
16:18
Sastavi!
PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić - Milić, Simić, Lima, Petrović - Baba, Aleksić - Čumić, Miladinović, Zubairu - Že
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić - Nikolić, Mašović, Suč, Sukačev - Petrović, Kokanović - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnović
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