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FK Partizan doživljava teške trenutke na početku sezone, jer je ispao iz Evropre, a u domaćem prvenstvu se nalazi u zoni ispadanja.

Da nesreća po Partizan bude veća, jedno od najvećih imena u istoriji ovog kluba Predrag Mijatović letos je napustio Humsku, jer nije mogao da pronađe zajednički jezik sa aktuelnim rukovodstvom.

Ljubomir Vorkapić bivši fudbaler Partizana i Vojvodine Foto: Printskrin/jutjub

Oterali Mijata iz Partizana

Ljubomir Vorkapić, koji je dres Partizana nosio od 1991. do 1993. godine, odigrao 60 utakmica i dao 20 golova, analizirao je trenutno situaciju u svom nekadašnjem klubu.

- Ovo je prevršilo svaku meru i predstavlja sramotu za sve nas koji smo nosili dres Partizana. Nemam reči. Ovo je najveći klub koji ja poznajem, znam iz dana kada sam ja igrao koja je to veličina od kluba. Kada sam potpisao, morao sam da se uštinem da proverim da li sanjam. A sada gledam kako se iz dana u dan njegov status unižava - rekao je Ljubomir Vorkapić za Mozzartsport i oštro nastavio:

- Kakvo je poniženje za Partizan da na Skupštini kluba više glasova dobije Milka Forcan od jednog Predraga Mijatovića? Da jednog Mijatovića teraš iz Partizana, koji radi u Real Madridu, tvorac Realovih Galaktikosa, ko ovde koga za***ava? Koji su to ljudi u skupštini, pa za ovo neko mora da odgovara, to je krivično delo!

1/32 Vidi galeriju Dolazak delegata na Skupštinu FK Partizan Foto: Petar Aleksić

Ko je odgovaran za krah Partizana?

Ozbiljne zamerke ima Ljuba Vorkapić na rad Rasima Ljajića, Danka Lazovića i Milke Forcan koji sada vode klub.

- Ne zanima mene koji ljudi će da rade u klubu, ali moraju da budu odgovorni za svoje poteze. Ne sme Partizan da bude pretposlednji na tabeli. Ukaljali su ime slavnog kluba. Nema smisla nikakvog, nemam želju više ni da gledam Partizan. Čitava ova situacija oko njega me strašno boli i ne samo mene. Ovo je mišljenje 90 odsto bivših igrača.

I tu ne prestaje.

- Postali smo parodija od kluba, koji svaki tim iz Superlige gleda da nakanta kad ga sretnu na terenu. Počeli su igrači Zvezde da nas sažaljevaju, što je meni kao partizanovcu najveće poniženje. Kad mi zvezdaš u kafiću kaže: "E, navijao sam za vas protiv Vojvodine". Dođe mi da zaplačem. Znam da je sada je najlakše pljuvati po Partizanu, ja to ne želim, niti to radim, ali urgiram da nešto mora da se promeni. Ovako više ne može, napravljena je lakrdija od jednog od najvećih klubova na ovim prostorima.

Mirko Ivanić postiže gol za Crvenu zvezdu protiv Partizana u 180. derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Svi se samo slade

Vorkapić ne beži od realnosti.

- Partizan se bori za opstanak! Nazovimo stvari pravim imenom. Svi se slade kad treba da igraju protiv Partizana. Evo u sledećem kolu idu u Surdulicu. Pa, Zvezda nije uspela da pobedi tamo, ko garantuje da će ovakav Partizan uspeti - objasnio je Vorkapić, a na pitanje može li Vojvodina, takođe njegov nekadašnji klub da uzme Zvezdi titulu kaže:

- Ma jok. Zvezda ima ubedljivo najbolji tim i njoj ne može niko ni da priđe. U to nemam nikakve dileme. Ima Vojvodina dobar tim, ali nije blizu Zvezdinog. Igrači Zvezde imaju mnogo iskustva, njima je osvajanje titule postala rutina. Ne može tu Voša zasad da se umeša, to je moje mišljenje.

Ljubomir Vorkapić rođen je 19. februara 1967. godine u Osijeku, a njegova porodica je poreklom iz Baranje. Fudbal je počeo da igra u Šparti iz Belog Manastira, da bi 1986. otišao u Vojvodinu sa kojom je postao prvak u sezoni 1988/1989. Za klub iz Novog Sada igrao je do 1991. godine, upisao 114 utakmica i 27 golova, kada prelazi u Partizan sa kojim osvaja Kup Jugoslavije. Posle toga igra u Španiji za Herkules i Almeriju, u Grčkoj za Veriju, te u Bugarskoj za Slaviju iz Sofije.