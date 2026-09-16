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Engleska je 15. jula u Atlanti izgubila od Argentine 1:2, u polufinalu Svetskog prvenstva. Tuhelova ekipa je pet minuta pre kraja vodila 1:0 golom Entonija Gordona u 55. minutu, ali je Argentina preokrenula utakmicu golovima Enca Frnandesa u 85. i Lautara Martinesa u drugom minutu nadoknade vremena.

Tuhel je žestoko kritikovan jer je sredinom prvog poluvremena izvršio defanzivne izmene, odnosno prešao na igru sa petoricom igrama u zadnjoj liniji. On je posle tog poraza rekao da nije bio problem u formaciji, već u "slabosti DNK engleskog fudbala".

Engleska je vodila 1:0 i bila na pet minuta, plus nadoknadu vremena, od plasmana u svoje prvo finale Svetskog prvenstva još od 1966. godine.

Međutim, golovi Enca Fernandeza i Lautara Martineza preokrenuli su utakmicu, nakon što je Tuhel sredinom drugog poluvremena prešao na igru sa petoricom u zadnjoj liniji.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, u dokumentarcu o reprezentaciji priznao je da je možda prerano krenuo sa defanzivnim načinom igre i dodao da su sve veći umor svojih igrača tokom turnira, kao i "lude taktičke promene Argentine", značili da je morao da napravi te izmene. ; "Možete ovde da pokušate da me ubijete. Ali to je moj ožiljak, nije vaš. ;Ja moram da živim sa tim. Vi ne morate da živite sa tim. Ja sam ovde odgovoran i ja donosim ove odluke", rekao je Tuhel u dokumentarcu, preneo je Skaj.

Golman Džordan Pikford je neposredno pre poslednje pauze za osveženje na utakmici odbranio šut Nikolasa Gonzalesa, a to je navelo Tuhela da napravi izmenu i umesto Gordona uveo je defanzivca Ezrija Konsu.

"Argentina je tada počela da igra veoma, veoma brzo. Izvinjavam se zbog izraza, igrali su fudbal: 'J...š ga, idemo. Imamo osećaj da nemamo šta da izgubimo. 'J...š ga' ", rekao je Tuhel.

"Igrali su sa četvoricom napadača. Imali su dvojicu krilnih igrača, dvojicu napadača i (Lionela) Mesija. Izveli su šesticu i ubacili desetku. Izveli su centralnog defanzivca i ubacili šesticu. U nekim trenucima igrali su u formaciji 3-1-6. A mi smo imali problema", dodao je on.

Nemački trener rekao je da se ključni trenutak u vezi odluke o izmenama dogodio kada je Argentina imala veliku priliku, koju je sprečio golman Pikford.

"Pomislio sam: 'Nećemo preživeti.' To je čekanje smrti. Nemamo posed lopte, ne branimo se dobro, ne branimo se kako treba u formaciji 4-4-2. Potrebna nam je pomoć. ;Prešao sam na 5-3-2, promenili smo strukturu. Verovao sam da ćemo tako bolje moći da kontrolišemo širinu terena, a da ćemo i dalje imati trojicu centralnih defanzivaca u sredini ako lopte počnu da lete u kazneni prostor. Zatim smo prešli na 5-4-1", rekao je.

Prema podacima vodeće svetske kompanije za sportsku analitiku Opta, između gola Gordona i pobedonosnog gola Martinesa, Engleska je u proseku imala posed lopte od 12 odsto.

"Čak je i moj način razmišljanja možda bio: 'Hajde samo da izdržimo.' A bilo je prerano. Prerano za takav način razmišljanja", naveo je nemački trener.

Na pitanje da li je umesto toga mogao da uvede ofanzivne igrače, Tuhel je odgovorio: "Naravno da smo mogli. Niko ne zna šta bi se dogodilo".

"Mogli smo to da uradimo i možda izgubimo 1:2, a onda bi ljudi rekli: 'Da li je on lud? Završio je utakmicu protiv Norveške sa petoricom u zadnjoj liniji, zašto nije i ovu utakmicu završio sa petoricom'. Mislim da su, na osnovu onoga što sam video, iskustva, informacija koje sam imao i nivoa ludosti koji je Argentina unela, promena za promenom, pa još jedna promena, jedna ofanzivna izmena za drugom, to je bilo moje rešenje problema", naveo je on.

"To je ono što je intervencija trenera. Pokušavam da pomognem, ne radite ništa zbog svog ega ili bilo čega drugog. Samo pokušavate da pomognete. Da smo bili stabilniji u utakmici, da smo imali veći procenat poseda lopte, ne bih promenio strukturu. Zašto bih? I napravio bih ofanzivne izmene. Ali to bi bio veoma, veoma težak put kojim je trebalo krenuti. To može da vas muči", dodao je Tuhel.

Tuhel je ocenio da je emotivni napor koji je ekipa uložila u pobedi protiv Demokratske Republike Kongo, nakon što je dugo gubila, igranje sa desetoricom na nadmorskoj visini stadiona Asteka protiv Meksika, a potom i pobeda nad Norveškom u produžecima po velikoj vrućini u Majamiju, imalo ulogu u porazu od Argentine.

"Sve se to gomila tokom turnira. Kongo, 70 minuta u zaostatku 0:1, Meksiko i nadmorska visina, let za Majami i utakmica protiv Norveške. Umorni smo. A ipak smo se držali sve do 88. minuta", rekao je Tuhel.

Engleska je na Mundijalu ovog leta u SAD, Kanadi i Meksiku zauzela treće mesto, pobedom protiv Francuske 6:4 u utakmici za bronzu.

(Beta)