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Saopštenje vam prenosimo u celosti:

"Fudbalski klub Partizan odlučno demantuje i odbacuje potpuno netačne informacije objavljene u pojedinim medijima, prema kojima je generalni direktor kluba izazvao sukob sa igračima koji je prerastao u tuču i nasilje. Ništa od navedenog se nije dogodilo. Reč je o potpuno izmišljenim tvrdnjama koje nemaju nikakvo utemeljenje u činjenicama.

Fudbalski klub Partizan smatra da je ovakvo plasiranje neistina deo kontinuiteta napada na klub i njegovu upravu, sa očiglednom namerom da se naruše ugled i kredibilitet FK Partizan.

Klub će nastaviti da štiti svoj ugled i interese i neće dozvoliti da se ovakve neistine predstavljaju kao činjenice", piše u saopštenju.

1/10 Vidi galeriju Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

Podsetimo, u beogradskim medijima pojavila se vest da je generalni direktor Danko Lazović navodno u alkoholisnaom stanju nasrnuo na defanzivca crno-belih Stefana MIlića, a u tom okršaju je izvukao deblji kraj.

Incident se navodno dogodio nakon razgovora Lazovića sa fudbalerima, a situacija je najpre bila verbalna, da bi potom prerasla u fizički sukob.