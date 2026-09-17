Slušaj vest

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

"Fudbalski klub Partizan odlučno demantuje i odbacuje potpuno netačne informacije objavljene u pojedinim medijima, prema kojima je generalni direktor kluba izazvao sukob sa igračima koji je prerastao u tuču i nasilje. Ništa od navedenog se nije dogodilo. Reč je o potpuno izmišljenim tvrdnjama koje nemaju nikakvo utemeljenje u činjenicama.

Fudbalski klub Partizan smatra da je ovakvo plasiranje neistina deo kontinuiteta napada na klub i njegovu upravu, sa očiglednom namerom da se naruše ugled i kredibilitet FK Partizan.

Klub će nastaviti da štiti svoj ugled i interese i neće dozvoliti da se ovakve neistine predstavljaju kao činjenice", piše u saopštenju.

Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

Podsetimo, u beogradskim medijima pojavila se vest da je generalni direktor Danko Lazović navodno u alkoholisnaom stanju nasrnuo na defanzivca crno-belih Stefana MIlića, a u tom okršaju je izvukao deblji kraj.

Incident se navodno dogodio nakon razgovora Lazovića sa fudbalerima, a situacija je najpre bila verbalna, da bi potom prerasla u fizički sukob.

Ne propustiteFudbalAPEL ZA SPAS PARTIZANA TRAŽI OD UPRAVE KLUBA DA ODE: Podnesite ostavke, nemate ni plan, ni program, a ni dostojanstvo, niti poštovanje
filip01.jpg
Fudbal"DA JE DEMBA SEK IGRAO U MOJOJ GENERACIJI, ODAVNO BI DOBIO BATINE" Odzvanjaju reči asa Partizana: "Postali smo parodija od kluba"
Demba Sek
FudbalTRENER FUDBALERA PARTIZANA UBIO SAIGRAČA NA SAVI: Usmrtio Radeta, bez trunke kajanja - sutra otišao na utakmicu! A, tek kad vidite odluku suda za ovaj zločin...
Ubistvo bez prave kazne
FudbalZVEZDA I PARTIZAN ŽESTOKO KAŽNJENI: Disciplinska komisija FSS nije imala milosti zbog nereda na večitom derbiju...
zvezda-partizan-54637788.JPG

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir