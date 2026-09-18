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Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel objavio je spisak od 27 igrača na koje računa u uvodna četiri kola novog izdanja Lige nacija.

U centru pažnje nalazi se povratak Trenta Aleksander-Arnolda, koji je ponovo u timu nakon duže pauze. Među pozvanima je i Kol Palmer, dok najveće iznenađenje predstavlja poziv za 18-godišnjeg krilnog igrača Liverpula, Rija Ngumohu.

Nema većih eksperimenata kao kod Klopa i Nemačke, a Tuhel je šansu ukazao i Aleksu Skotu, Luisu Holu, Majlsu Luis-Skeliju, Džaredu Brantvajtu i Dominiku Kalvert-Luinu. Sa druge strane, van tima su ostali Fil Foden, Morgan Gibs-Vajt, Adam Varton, Oli Votkins i Ajvan Toni, dok Džon Stouns, Din Henderson, Džordan Henderson, Džed Spens i Den Bern ne konkurisanju zbog povreda.

Nacionalni tim Engleske ovim mečevima ulazi u novi ciklus nakon osvojene bronzane medalje na Svetskom prvenstvu. Popularni „Gordi Albion“ takmičiće se u grupi A3 sa selekcijama Španije, Češke i Hrvatske.

1/6 Vidi galeriju Tomas Tuhel na meču Engleska - Argentina Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Victor Monteiro / Zuma Press / Profimedia

Sastav reprezentacije Engleske

Golmani: Džordan Pikford (Everton), Džejson Stil (Brajton), Džejms Traford (Lids)

Odbrana: Trent Aleksander-Arnold (Real Madrid), Džared Brantvajt (Everton), Trevo Čaloba (Komo), Mark Gehi (Mančester siti), Luis Hol (Njukasl), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Njukasl), Niko O'Rajli (Mančester siti), Džarel Kvansa (Bajer Leverkuzen)

Vezni red: Eliot Anderson (Mančester siti), Džud Belingem (Real Madrid), Majls Luis-Skeli (Arsenal), Kobi Mainu (Mančester junajted), Kol Palmer (Čelsi), Deklan Rajs (Arsenal), Aleks Skot (Bornmut)

Napad: Dominik Kalvert-Luin (Lids), Ebereči Eze (Arsenal), Entoni Gordon (Barselona), Hari Kejn (Bajern), Rio Ngumoha (Liverpul), Markus Rašford (Mančester junajted), Morgan Rodžers (Čelsi), Bukajo Saka (Arsenal)

Raspored utakmica

Englezi prvi susret igraju 26. septembra protiv aktuelnog svetskog šampiona Španije na Vembliju. Tri dana kasnije gostuju Češkoj u Pragu, dok je duel protiv Hrvatske na programu 3. oktobra u Rijeci. Ovaj reprezentativni prozor završava se 6. oktobra ponovnim mečom protiv Češke na domaćem terenu.

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