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U 9. kolu Super lige Srbije fudbaleri OFK Beograda ugostiće danas ekipu Radničkog 1923. Utakmica počinje u 19 časova.

Feđa Dudić nije krio zadovoljstvo što će se utakmica odigrati na tradicionalnom fudbalskom zdanju i pred publikom, posebno nakon odluke domaćina da ulaz bude besplatan.

– Naravno da u dobrom raspoloženju dočekujemo ovu utakmicu. Moram reći da mi je izuzetno drago što igramo na Karaburmi. Stalno sam pritiskao ljude u klubu pitanjem: ’Gde igramo, gde igramo?’ i jedva sam čekao potvrdu da igramo tamo, a ne u Pazovi. Video sam i da je ulaz besplatan, što me dodatno raduje. Zaista volim kada igramo pred punim tribinama, bez obzira da li su to naši ili protivnički navijači – najvažnije je da ljudi dolaze na fudbal.

S obzirom na to da Radnički trenutno nema podršku na svom terenu, šef struke je uputio nesvakidašnji, ali veoma jasan apel svim Kragujevčanima:

– Očekujem veliki broj gledalaca, kako iz Beograda, tako i naših. Mislim da su momci to zaslužili, posebno zbog činjenice da nemamo pravo na navijače na našim domaćim utakmicama. Zato pozivam Kragujevčane da dođu u što većem broju. Termin je idealan – 19 časova, lepo vreme, utakmica se završava do devet i stiže se na vreme nazad u Kragujevac. Nadam se, ako Bog da, da će se kući vratiti zadovoljni. Iako je neuobičajeno da se navijači ovako pozivaju na gostovanja, ja ih srcem pozivam da budu naša velika podrška sutra.

Domaćin je tokom nedelje napravio promenu na klupi, što uvek donosi određenu dozu neizvesnosti u pripremi meča.

– Što se tiče ekipe OFK Beograda, promenili su trenera. Imao sam dosta lepih reči za kolegu Damjanovića, ali klub je tako odlučio. Iskreno, ne volim kada se menjaju treneri neposredno pred naše utakmice, jer to sigurno donosi novu energiju. Izuzetno poštujem kolegu Ivelju, koji je imao značajan uticaj i odličan status u stručnom štabu dok je radio sa Simom Krunićem. Preuzimao je dosta odgovornosti, Krunić mu je verovao i OFK je tada beležio sjajne rezultate, tako da on odlično poznaje ekipu.

Dudić ističe da položaj domaćina na tabeli ne sme da zavara:

– OFK Beograd po svom individualnom kvalitetu sigurno ima mnogo bolji tim nego što to pokazuje trenutno stanje na tabeli. Očekujem zaista dobru utakmicu. Oni su trenutno pod većim pritiskom, pod moranjem, jer im bodovi mnogo znače u donjem delu tabele. Mi, s druge strane, želimo da nastavimo niz bez poraza i tako ćemo se i postaviti. Naš sistem i naš stil igre neće se menjati bez obzira ko je preko puta, uz sav respekt prema protivniku.