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Verbalni sukob u samom centru Makarske prerastao je u fizički incident kada je napadnut 49-godišnji državljanin Srbije iz Novog Sada jer je nosio majicu sa obeležjima Fudbalskog kluba Crvena zvezda. Nakon što je odbio zahtev 43-godišnjeg muškarca da spornu majicu skine, napadač ga je gurnuo u more. Reakcijom policije, ubrzo su privedene obe osobe umešane u ovaj događaj.

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Prema izveštavanju "Dalmatinskog portala", 43-godišnjaku koji je izazvao incident izrečen je optužni predlog za narušavanje javnog reda i mira. Ovaj portal donosi detalje i to u tekstu sa naslovom "Srbin koji je ubačen u more u Makarskoj nastaviće letovanje u splitskom zatvoru". Policija ga tereti za naročito drsko i nepristojno ponašanje na osnovu člana 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, nakon što je majicu Novosađanina proglasio provokacijom i nasilno reagovao.

Međutim, postupak pred Opštinskim prekršajnim sudom u Makarskoj pokrenut je i protiv napadnutog državljanina Srbije. Nadležni organi su tokom obrade slučaja izvršili uvid u njegove profile na društvenim mrežama, gde su zabeležili objave zbog kojih se tereti za dva prekršaja iz člana 5. istog zakona.

Policija navodi da je u jednoj od svojih objava veličao bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, dok je u drugoj iznosio uvrede na račun Republike Hrvatske i njenih građana.

Zbog navedenih objava, državljanin Srbije je lišen slobode i izveden pred prekršajni sud uz predlog da mu se izrekne zatvorska kazna od 15 dana. Sudija mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, posle čega je prebačen u splitski zatvor na Bilicama, navode hrvatski mediji.

Medij "Pod Biokovom" prethodno je preneo da su Novosađanina u spornoj majici tog jutra prvi uočili gosti jednog ugostiteljskog objekta u centru grada.

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