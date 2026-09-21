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Fudbaleri Partizana nalaze se u veoma teškoj situaciji na početku sezone 2026/2027, a jedan od najvećih problema crno-belih predstavlja igra u defanzivi.

Partizan je u prvih devet odigranih utakmica u Superligi Srbije primio čak 19 golova, dok je postigao 17.

1/12 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

To znači da ekipa iz Humske u proseku prima više od dva gola po utakmici, što je podatak koji najbolje oslikava probleme sa kojima se tim suočava.

Kada je u pitanju odbrana, Partizan trenutno ima drugi najgori učinak u ligi. Više golova od crno-belih primio je samo OFK Beograd, koji je do sada čak 21 put vadio loptu iz svoje mreže.

Posebno zabrinjava činjenica da Partizan ne uspeva da pronađe kontinuitet, pa ni 17 postignutih golova nije dovoljno da se nadomeste ogromni problemi u defanzivi. Crno-beli su na devet utakmica ostvarili učinak koji ih je doveo u donji deo tabele Superlige Srbije.

Partizan se trenutno nalazi na 11. mestu sa osam osvojenih bodova, a isti broj bodova ima i Radnički iz Niša.

Situacija je tako daleko od one kojoj se očekivalo da Partizan bude na početku sezone. Umesto borbe za sam vrh, crno-beli su se našli u društvu ekipa iz donjeg dela tabele, dok statistika odbrane jasno pokazuje gde jedan od najvećih problema leži.





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Sa 19 primljenih i 17 postignutih golova, Partizan ima negativnu gol razliku i moraće što pre da pronađe način da zaustavi defanzivno curenje ukoliko želi da se pomeri sa trenutne pozicije.

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