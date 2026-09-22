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Samo nekoliko dana nakon što je Tomas Tuhel objavio novi spisak reprezentacije Engleske, usledio je scenario koji niko na Ostrvu nije očekivao! Čak petorica igrača otpala su za predstojeće utakmice Lige nacija, a engleski mediji već postavljaju pitanje – da li su u pitanju samo povrede ili se iza svega krije mnogo dublji problem?

1/6 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Engleske - Tomas Tuhel Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Deklan Rajs, Kol Palmer, Markus Rašford, Kobi Mejnu i Tino Livramento neće biti na raspolaganju nemačkom stručnjaku. Fudbalska asocijacija Engleske zvanično je saopštila da su sva petorica van stroja zbog zdravstvenih problema.

Pet otkaza za samo nekoliko dana

Britanski mediji nisu ignorisali činjenicu da se sve dogodilo na prvom okupljanju posle Svetskog prvenstva. Pojedini listovi ocenjuju da pet povlačenja predstavlja ozbiljan udarac za nemačkog selektora i otvara pitanje odnosa između Tuhela i njegovih najvažnijih igrača.

Posebno je pod lupom Kol Palmer.

Tuhel ga je upravo vratio u reprezentaciju nakon što je Palmer izostavljen sa spiska za Svetsko prvenstvo. Fudbaler Čelsija je odlično počeo sezonu, ali je sada prijavio mišićni problem i neće biti u konkurenciji za predstojeće mečeve.

1/9 Vidi galeriju Kol Palmer Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Horacio Zamora Rios / imago sportfotodienst / Profimedia, Eyepix / ddp USA / Profimedia

A onda - Rajs, Rašford, Mejnu i Livramento!

Četvorica takođe otpadaju, pa se na Ostrvu otvorilo pitanje da li je zaista reč o običnoj seriji pehova ili je atmosfera u reprezentaciji lošija nego što se javno govori.

Ipak, za sada nema dokaza da su igrači organizovali bilo kakav bojkot Tomasa Tuhela. Zvanična verzija jeste da su povrede razlog povlačenja, dok britanski komentatori koji dovode u pitanje tajming uglavnom govore o sumnjama i lošem utisku, a ne o potvrđenoj pobuni.

Međutim, tajming je ono što bode oči

Tuhel je prilikom objavljivanja spiska poslao jasnu poruku reprezentativcima: mesto u nacionalnom timu mora da se opravda igrama i zalaganjem. Nemački stručnjak je prethodnih dana govorio i o odgovornosti igrača, standardima koje očekuje i činjenici da niko nema zagarantovano mesto u timu.

A sada – pet otkaza!

Španija stiže na Vembli, a Tuhel ostao bez petorice

Englesku čeka veliki izazov, a Tuhel će umesto kompletne postave morati da računa na nova lica. Pred njim je sada možda i najvažniji zadatak - da pokaže da u svlačionici nema pobune i da kontroliše situaciju.

Bojkot? Za sada nema dokaza

Pet otkaza za nekoliko dana svakako je dovoljno da se u Engleskoj upali alarm

Ukoliko se osipanje nastavi, priča bi mogla da dobije potpuno novu dimenziju. A ako Engleska bez petorice važnih igrača izađe na teren i odigra dobro, spekulacije o "tihom bojkotu" mogle bi brzo da utihnu.