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Kako se navodi u današnjem saopštenju, utakmica će biti odigrana u nedelju od 15 časova na renoviranom Sportskom centru Partizan-Teleoptik u Zemunu.

Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

"Fudbaleri Partizana odigraće u nedelju, 27. septembra, prijateljsku utakmicu protiv ruske ekipe FK Rodina. Meč je zakazan za 15 časova, a biće odigran na renoviranom Sportskom centru Partizan-Teleoptik u Zemunu. Crno-beli su se već susreli sa ekipom Rodine, takođe u prijateljskom meču, 26. juna prošle godine, kada je ruski tim slavio rezultatom 1:2. Utakmica protiv ruskog prvoligaša poslužiće crno-belima kao prilika za uigravanje ekipe pred nastavak takmičenja", stoji u objavi Partizana.

Crno-beli su se već igrali sa ekipom Rodine, takođe u prijateljskoj utakmici 26. juna prošle godine, kada je ruski tim pobedio 2:1.

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