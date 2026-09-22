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Slavni engleski fudbaler Pol Gaskojn (59) razočaran je manjkom emocija kod današnjih engleskih reprezentativaca.

Popularni Gaza, koji je za Tri lava odigrao 57 utakmica, prisetio se ponosa s kojim je nosio nacionalni dres.

1/6 Vidi galeriju Pol Gaskojn Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pitanje predanosti igrača reprezentaciji ponovno je postalo aktualno nakon što je niz prvotimaca otkazao nastup. Pet zvučnih imena povuklo se iz kadra selektora Tomasa Tuhela za nadolazeće utakmice Lige nacija protiv Španije, Češke i Hrvatske.

Među njima je Kol Palmer, a u klubove su se vratili i Deklan Rajs, Tino Livramento, Kobie Maino te Markus Rašford. Službeni razlog su "problemi s povredama", iako su četvorica od tih igrača proteklog vikenda bila u početnim sastavima svojih klubova u Premijer ligi i ništa nije upućivalo na povredu. Tuhel je umesto njih u reprezentaciju naknadno pozvao Morgana Gibs-Vajta i Džejmsa Garnera.

"Obožavao sam da igram za svoju zemlju. Kad bih obukao beli dres, mislio sam samo na porodicu i na to da ih činim ponosnima. Emocije me preplave i sada dok pričam o tome. Igrati za domovinu je ogromna stvar", rekao je Gaskojn, pa dodao:

"Gledam neke od ovih igrača, postignu gol i jedva ga proslave. To me izluđuje. Sećam se svog debija za U-21 reprezentaciju na jednom turniru. Postigao sam gol, a na tribinama nije bilo nikoga. Preskočio sam ogradu i slavio na auto-putu. Da, završio sam na auto-putu. A onda vidite ove danas kako otkazuju nastupe. To nije u redu. Kod Bobija Robsona bilo je drukčije. Nije bilo važno koliko loše igraš u klubu, ako si bio dobar za Englesku, on bi te opet zvao. To si znao. Ali kada se postava i hemija u ekipi stalno menjaju, igračima to dosadi."