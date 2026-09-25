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Selektor Engleske Tomas Tuhel ocenio je da je povlačenje Kola Palmera iz reprezentacije zbog povrede još jedna propuštena prilika za fudbalera Čelsija da se nametne u nacionalnom timu.

1/6 Vidi galeriju Tomas Tuhel na meču Engleska - Argentina Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Victor Monteiro / Zuma Press / Profimedia

Palmer je napustio reprezentativno okupljanje nakon što je prijavio bolove i nelagodu, a Tuhel je istakao da 24-godišnji ofanzivac zbog toga nije u stanju da pruži maksimum.

"Koliko ja razumem, igra uz bolove i nelagodu i ne može da se takmiči na najvišem nivou u takvom stanju. Zato se povukao i obavestio nas, kao i Čelsi. To je moje razumevanje situacije. Mi ne upravljamo njegovim opterećenje", rekao je Tuhel.

Palmer je ove sezone postigao četiri gola na sedam utakmica za Čelsi i bio je među igračima koje je Tuhel pozvao u reprezentaciju nakon odličnog početka sezone.

Ipak, nemački stručnjak smatra da učestala odsustva zbog povreda otežavaju Palmeru da se izbori za mesto u timu.

"To je još jedna propuštena prilika. On propušta previše prilika. Ne krivim ga zbog toga, to je jednostavno činjenica. Propušta previše okupljanja zbog povreda", naveo je Tuhel.

Selektor Engleske dodao je da želi da se oslanja pre svega na ono što može da vidi tokom rada sa igračima u reprezentativnom kampu.

"Da biste me ubedili, morate da budete ovde. Ako niste sa nama, postoji nivo koji ne možete da dostignete, jer to možete da uradite samo kada ste sa mnom i sa ekipom na terenu. Zato jeste propuštena prilika", rekao je Tuhel.

Englesku očekuju četiri utakmice u Ligi nacija, a Tuhel je naglasio da reprezentativne pauze za njegove igrače nisu period odmora.

"To je takmičarsko okruženje, ali i mesto na kojem igrači vole da budu. Vole da treniraju zajedno i provode vreme jedni sa drugima. To je zajedništvo i bratstvo koje smo izgradili od prošlog septembra tokom kvalifikacija i toga se nikada nećemo odreći. Nikada nećemo dozvoliti da se pojavi osećaj da igrači ne žele da dolaze. Fokusirani smo na one koji zaista žele da igraju za Englesku", zaključio je Tuhel.